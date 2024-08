Las atracciones que operan en Vigo deben pasar dos inspecciones antes de utilizarse

A la espera de que la investigación policial y judicial saque a la luz qué ocurrió para que fallase uno de los brazos del saltamontes en el que perdió la vida un joven de 36 años el pasado fin de semana, el sector deja claro que las atracciones pasan por varias inspecciones: deben superarlas para que el Concello dé el permiso de uso, del que carecía el recreativo en el que se registró el trágico suceso, al igual que otras siete instalaciones para las que se pidió permiso –tres de ellas no funcionaron, según la comisión de fiestas de Matamá–.

El presidente de la Agrupación de Fiestas de Vigo, Manuel Carrera, también presidente de la Asociación Cultural Festas da Consolación de Coia, destaca que el feriante que quiere trabajar en cualquier festejo en el término municipal de Vigo debe presentar en el Concello el proyecto de la atracción, el manual de funcionamiento y el libro de operaciones, que identifica con claridad la atracción y contiene datos sobre la fecha de compra, el historial de las reparaciones efectuadas, las modificaciones y las inspecciones realizadas.

Estos tres requisitos aparecen en la normativa autonómica, que recoge también la obligación de revisar la solidez y seguridad estructural de la atracción y de contar con un seguro de responsabilidad civil. El titular del saltamontes, a petición de la Policía Local tras el accidente mortal, mostró el documento que acredita esta última demanda y el certificado técnico anual que, emitido el pasado 24 de marzo y con vigencia hasta la misma fecha de 2025, está firmado por un ingeniero técnico industrial que dictaminó que reunía las condiciones.

Según el documento al que tuvo acceso FARO, el Concello decidió desautorizar el uso del saltamontes por falta de documentación, así como otras siete atracciones por este mismo motivo o por no estar registradas. Hasta la fecha, no ha desvelado qué faltó para dar el visto bueno y la comisión de fiestas dice desconocerlo. Carrera añade que las comisiones son las encargadas de recopilar de cada feriante y demás responsables de negocios ambulantes que se instalan el seguro de responsabilidad civil y el recibo de pago, y una declaración responsable.

En esta declaración responsable, debe constar el nombre y los apellidos del solicitante, la descripción de la instalación desmontable, que dispone de la documentación que acredita que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para el ejercicio de la actividad y que dispone de un seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 150.000 euros para responder a los daños personales y materiales y los perjuicios ocasionados a las personas usuarias o asistentes y a terceras personas y a sus bienes.

Además, debe figurar la declaración de conformidad del fabricante CE o proyecto técnico firmado por un técnico competente, un certificado de revisión anual que incluya la revisión y mantenimiento de los elementos mecánicos de funcionamiento (sistema neumático, eléctrico, hidráulico, de combustión...), así como de los elementos de la estructura en movimiento firmado por un técnico competente, y la designación de la persona física o jurídica que debe asumir la responsabilidad técnica del montaje de la instalación.

“Esta información la envían las comisiones de fiestas al Concello”, añade Carrera antes de indicar que, una vez montada la atracción, un ingeniero cualificado contratado por la comisión –pero los feriantes pagan el certificado– realiza una inspección del recreativo para certificar que se montó correctamente y que funcionará como debe. Esta información se traslada al Concello por escrito y, posteriormente, acude un técnico municipal a verificar todo esto para poder emitir el permiso tanto de funcionamiento de las atracciones como de la fiesta, según explica Carrera.

Esta información debe ir acompañado de un plan de emergencias que tiene que hacer un ingeniero titulado para evitar posibles avalanchas, incendios, explosiones, etcétera, en el que tienen que constar las vías de evacuación, los puntos hídricos, puntos de encuentro, puntos violetas o puestos de mando avanzado. En todo caso, según apunta el presidente de la Agrupación de Fiestas de Vigo, es la comisión de fiestas la responsable de advertir a los feriantes si no cuentan con el visto bueno del Concello. Si no hacen caso, se llama a la Policía Local, paso que no se dio en Matamá.

De todas formas, como indica Carrera, “es habitual que las comunicaciones del Concello para autorizar atracciones y demás instalaciones de las fiestas populares lleguen una vez ya empezadas”. Y sucede, según explica a este periódico, ya desde hace años. Es, de hecho, uno de los frentes abiertos de las comisiones con el gobierno local, que alega que espera a última hora para recibir los documentos y no verse obligado a prohibir el uso de las atracciones. De todos modos, ya comunicó a las comisiones de fiestas que, en estos supuestos, no deberían empezar a funcionar.

El PP reclama una comisión de investigación sobre el suceso

El Partido Popular de Vigo llevará al próximo pleno ordinario –26 de agosto– su demanda de crear una comisión de investigación relacionada con el accidente de las fiestas de Matamá, petición con la que pretende la comparecencia, como mínimo, de la concejala de Fiestas –Patricia Rodríguez– y el jefe del Área de Seguridad del Ayuntamiento –Antonio Vivero–. “El objetivo es forzar al gobierno local a que explique en detalle qué fue exactamente lo que pasó”, indica.

El portavoz, Miguel Martín, lamentó que “se siga sin saber qué documentación le faltaba por aportar al propietario de la atracción, por qué empezó a funcionar si todavía no había cumplido todos los requerimientos o por qué la policía local no precintó la máquina si, como dicen desde el Concello, sabía que no estaba autorizada”.

Además, se pregunta si, a nivel municipal, se está cumpliendo con la obligación de revisar las atracciones que sí están autorizadas previa a su entrada en funcionamiento. El PP critica que “las únicas respuestas que hasta ahora ha dado el gobierno local hayan llegado de manera parcial y ambigua a través de comunicados”: “Se sacude toda responsabilidad y reparte culpas. Su obligación es comparecer e informar en detalle, no esconderse”.

