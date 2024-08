El TSXG confirma la suspensión de empleo a un chófer de Vitrasa por desobediencia y faltas de respeto

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo por tiempo de 45 días impuesta por Vitrasa a un conductor con casi 30 años de antigüedad por incumplimiento “contumaz” a requerimientos que le hizo la empresa y por “falta de respeto” y actitud “desafiante” o de “desprecio” hacia su superior jerárquico y otros trabajadores de la concesionaria del transporte público. La conducta del trabajador fue calificada como falta muy grave por la empresa, que decidió no aplicarle la sanción máxima del despido atendiendo a las explicaciones que dio tras los hechos y a su promesa de que no volverá a repetir los mismos comportamientos.

Al conductor se le abrió expediente disciplinario por hechos ocurridos entre septiembre y noviembre de 2022. El primero de ellos fue debido a que no trabajó dos días informando de que había fallecido la abuela de su cónyuge –acogiéndose a los días de permiso incluidos en el convenio colectivo–, si bien, tras ser requerido, se negó a justificar la relación de parentesco. “No voy a presentar nada, si me descuentan alguna cantidad de la nómina me veré con la empresa en el juzgado”, le respondió al jefe riéndose, según la sentencia. “No soy un niño de 8 años que faltó a clase”, le dijo también. Otros hechos tienen relación con el “incumplimiento contumaz” cuando se le indicó que debía llevar la llave de cuadradillo y billetes de mano ordinarios en el autobús. Contra la sentencia cabía recurrir ante el Tribunal Supremo.