O Marisquiño al disfrute de todos, la edición más inclusiva

La Asociación Alento, que trabaja con personas con daño cerebral adquirido, lleva a sus usuarios a disfrutar del Marisquiño. El coordinador de ocio de la asociación, Santiago Fernández, encuentra esta actividad muy positiva: “Es muy importante para la integración y participación activa de este colectivo en la sociedad”. Alento trabaja con más de 100 personas. Diego Gil es uno de sus usuarios y asegura que lo que más le gusta es ver los skaters porque le parece “flipante como mantienen el equilibrio”.

Para Gil, la oportunidad de asistir a O Marisquiño y vivir la adrenalina de cerca es una experiencia que pocas veces se le presenta, y es precisamente este tipo de vivencias las que Fernández quiere que se repitan con mayor frecuencia. Esta edición es la primera en la que se ha incluido una nueva modalidad de competición pensada para gente con discapacidad, la de Skate Adaptado. Diez competidores con características como la cegera, demostrarán como, pese a las dificultades, se pueden realizar trucos y saltos de gran dificultad.

Para Fernández, la presencia de Alento en el Marisquiño no es solo una actividad recreativa, sino una herramienta poderosa para la integración social y la visibilización de un colectivo que, según él, rara vez tiene acceso a eventos de ocio. Uno de los organizadores y fundadores del Marisquiño, Carlos Domínguez “Pity”, organizador y fundador del evento, cataloga esta iniciativa de “inspiradora”. Desde O Marisquiño, confían que las historias de los deportistas de Skate Adaptado motiven a todos los espectadores.

Sin embargo, no todo es positivo. A pesar de la buena disposición del equipo organizador del Marisquiño, Fernández no duda en señalar las carencias que aún existen para garantizar una verdadera inclusión. "Es una pena que no contemos con una zona mejor adaptada donde los usuarios puedan ver mejor las competiciones", comenta. "Se lo están pasando bien, pero el año que viene estaría guay tener una zona que evite las aglomeraciones, con las sillas es algo fundamental, porque al final es complejo traerlos". Esta situación pone de manifiesto una realidad preocupante: las personas con daño cerebral adquirido cuentan con muy pocas ofertas de ocio en Vigo.

La asociación Alento trabaja con más de un centenar de personas, divididas entre su centro de día y su residencia. "En la residencia hay un poco más de 100 personas, y en el centro de día, aproximadamente, son 30", explica Fernández. Durante el mes de agosto, cuando el centro de día cierra por vacaciones, los esfuerzos se centran en ofrecer actividades al aire libre a los residentes. "Cuanto más tiempo pasen fuera de la residencia, mejor. Es fundamental que las personas se sientan parte de la sociedad, y este tipo de eventos son primordiales para ello", subraya.

Fernández concluye señalando que, aunque la experiencia en el Marisquiño ha sido muy positiva, queda mucho por hacer para que las personas con daño cerebral adquirido puedan disfrutar de una vida plena y activa. "El Marisquiño está súper bien organizado, pero necesitamos más iniciativas como esta, que hagan sentir a estas personas que forman parte de la sociedad", concluye.