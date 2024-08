La comisión de fiestas de Matamá tras el accidente mortal del "saltamontes": “No nos compete cerrar atracciones, corresponde al Concello”

“Yo como mucho puedo avisar, puedo informar, pero la competencia es del Concello; nosotros no tenemos competencia ni para cerrar, ni para precintar ni para realizar inspecciones en las atracciones”. Cristian González, presidente de la comisión de fiestas de Matamá, defendió ayer la actuación de este colectivo, indicando que ellos hicieron y cumplieron con “todo lo que tenían que hacer” en relación con la tramitación de los permisos para los festejos de Nosa Señora das Neves en general y de las atracciones de feria en particular. Aún conmocionado por lo ocurrido, este vigués afirma que se han puesto “a disposición” de la Policía Nacional para colaborar en la investigación en marcha, señalando, de hecho, que él, como presidente y represente legal de la comisión, ya prestó declaración este martes en comisaría en el marco de las pesquisas abiertas. “Lo que queremos es que se investigue todo a fondo y que se averigüe lo ocurrido, porque esto no puede volver a pasar; esto debe ser un antes y un después”, indica.

El lunes Cristian y los otros ocho miembros de la comisión homenajearon a Iván Castaño Hervella, el joven fallecido el pasado sábado en el “saltamontes”, en la misa en honor de Nosa Señora das Neves, marchando a continuación con flores en procesión hasta el campo de las fiestas. Ese día avanzó que ya habían contactado con un abogado, conscientes de que había una investigación policial y judicial en marcha, pero prefirió no pronunciarse sobre los pormenores de lo ocurrido. Ayer, tras haber declarado ante los agentes, explicó que la comisión dio todos los pasos que “debía dar”.

Fue en junio, comienza, cuando pidieron el permiso al Ayuntamiento para la ocupación temporal del vial público con motivo de estas fiestas populares. La comisión, entre otra documentación, “presentó correctamente” la declaración responsable de las atracciones, como les corresponde, y a mayores cada uno de los feriantes debían entregar por registro también al Concello el proyecto de la atracción, el manuel de funcionamiento y el libro de operaciones. “Son ellos quienes deben hacerlo, no nosotros”, aclara.

En respuesta a esa solicitud de permiso, tuvieron una primera contestación de la administración municipal en julio en la que se avisaba de que por parte de algunas atracciones había documentación incompleta. “Yo hice lo único que puedo hacer, informar a dichas atracciones, entre ellas el “saltamontes”, de que faltaban esos documentos”, afirma.

Minutos antes de la verbena

Fue este jueves 1 de agosto, a escasos minutos de empezar la primera verbena, cuando, a las 22.22 horas, recibieron el permiso municipal para las fiestas. Ese es el escrito en el que el Concello no autorizó la puesta en funcionamiento del “saltamontes” y otras siete atracciones por falta de documentación o por no estar registradas. “En relación con el ‘saltamontes’ esa noche volví a hablar con el de la atracción, como en julio, y me dijo lo mismo, que iba a hablar con la gestoría para que lo volviera a mandar”, indica. “Es lo que podía hacer, no tenemos competencia para más; no nos corresponde ni podemos cerrar o precintar una atracción”, agrega González, presidente desde 2019, si bien lleva vinculado a la comisión desde 2013. Por parte de este colectivo no se avisó la Policía Local –cuerpo policial al que también se comunicó desde el Concello la desautorización de uso del “saltamontes”– de que las atracciones estaban funcionando.

El “saltamontes” estaba en las fiestas de Matamá desde hacía cinco años, cuando las fiestas empezaron a traer actuaciones más enfocadas para el público joven. Cristian González aclara, en relación con esas ocho atracciones que no podían funcionar por no cumplir con todos los requisitos, que tres de las que se citan en el informe del Concello ni siquiera llegaron a ir a los festejos, concretamente el "safari", el "péndulo" y el "martillo".

Apoyo de otras asociaciones

Cristian González volvió a mostrar su pésame a la familia del fallecido y quiso agradecer las muestras de apoyo que ellos han recibido por parte de vecinos y otras comisiones de fiestas. “Nos podría haber pasado a cualquiera; todas se ponen en nuestro lugar”, afirma. Sobre las nueve personas que forman la comisión de Matamá, indica que están todos “unidos”, como “una piña”, para superar estos duros momentos. “Igual que tras lo ocurrido ya pensamos de inmediato en que debíamos contactar con un abogado, también está ahí el tema psicológico... De momento no hizo falta, pero lo cierto es que esto nos ha afectado mucho, nos influye en la vida personal, laboral...”, afirma.

El “saltamontes”, mientras, continuaba ayer por quinto día consecutivo precintado y con vigilancia policial las 24 horas. La magistrada instructora ordenó su inmovilización el sábado, horas después del accidente mortal.

Varios heridos y una máquina de boxeo precintada en otros eventos este verano El accidente en el que falleció Iván Castaño es el segundo mortal en atracciones de feria que se produce en Galicia desde el que en 1997 le costó la vida a una niña, Elena Boullón, en Pontevedra. Más frecuente es que haya pequeños siniestros que se quedan en sustos o que se saldan con heridos. Ayer trascendía que un menor sufrió una fractura en una pierna el lunes en Ribeira en la atracción “Barco Pirata”, cuando el niño, al parecer, metió la pierna entre las barras de la jaula de la que dispone esta instalación. También este verano en Vigo, de forma previa a los festejos de Matamá, hubo intervenciones policiales por lesiones relacionadas con atracciones de fiestas. Un niño, según las fuentes consultadas, tuvo que recibir varios puntos al resultar herido en una atracción tipo “cars”. Y en las pasadas fiestas de Bouzas celebradas en julio, la Policía Local llegó a precintar una pequeña atracción de feria de nombre Fighter, una máquina recreativa de boxeo, ya que por un defecto en las costuras de la pelota causaba lesiones a quiénes la usaban. Los agentes intervinieron tras ser alertados por el familiar de uno de los heridos y, tras identificar al responsable, le indicaron que no podría poner la máquina en funcionamiento hasta que solventase el problema.

¿Se ordenó a la Policía Local vigilar las atracciones? El PP pide aclararlo El PP de Vigo solicitó ayer los informes de la Policía Local relacionados con el trágico accidente de Matamá. Concretamente, quieren saber si existe algún oficio en el que se ordenase “de manera expresa” a los agentes tanto la vigilancia de las atracciones que no fueron autorizadas por el Concello como que fuesen precintadas si estaban funcionando. Los populares quieren saber a qué hora se produjo la visita de la Policía Local de la que informó el Concello –los agentes acudieron a las 15.59 horas y después a las 23.00, en este último caso por un aviso de petardos– y si la misma estuvo relacionada con una orden expresa de supervisión y control de las atracciones, cuestión que no ha sido aclarada.

Festejos este fin de semana en Teis: “Se hará lo que diga el Ayuntamiento” Tras las de Matamá, fiestas en las que se suspendieron las tres últimas jornadas tras el accidente mortal, este fin de semana es el turno de los festejos en Teis en honor a San Salvador. Las verbenas empiezan mañana viernes y ayer se estaba a la espera de que se clarifique todo lo relativo a las atracciones. A raíz de la tragedia del sábado, la comisión de fiestas de Teis contactó con el Concello. “Lo que nos dijeron es que, como siempre, nosotros tenemos que entregar la declaración responsable”, afirman fuentes de este colectivo. Ayer por la mañana seguían a la espera del permiso municipal, a ver qué concreta sobre las atracciones. “Haremos lo que nos diga el Concello. Si nos dice que no pueden funcionar, así será”, indican. El “saltamontes” que tenía previsto acudir a estas fiestas es el del accidente mortal de Matamá que sigue precintado.

