Arte grande en manos pequeñas

Los más pequeños también tienen su espacio en O Marisquiño. Con talleres de BMX, grafiti, skate o breaking, entre otros, las nuevas generaciones buscan adentrarse en la cultura urbana. Estos talleres tuvieron lugar este jueves 8 de junio, a lo largo de la primera jornada del festival.

Con turnos de mañana y de tarde, Ras, uno de los grafiteros más reconocidos de Galicia, es el encargado de impartir los talleres de grafiti. “Llevo trabajando aquí entre 5-6 años e invitado a pintar en la exhibición desde hace dos años”, declara Ras.

Estos talleres de iniciación son una forma de que los más pequeños aprendan nuevas disciplinas, colaboren entre ellos y se lo pasen bien. Tanto que quieran repetir la experiencia año tras año. “Hay muchas familias que están introduciendo a sus hijos en el skate, BMX o grafiti y eso crea un vínculo porque año tras año ves a los niños. Hoy tuve un niño que es el tercer año que viene a estos talleres y lo ves crecer”, cuenta Ras.

Con experiencia

No es el primer año que este reconocido grafitero imparte estos talleres, pero poder hacerlo requiere una preparación. “Lo que me hace estar aquí hoy es tener una licenciatura en Bellas Artes y llevo más de 15 años dando clases de grafitis en colegios, institutos y universidades”, comenta.

Para muchos es considerado arte, para otros vandalismo, para Ras “el grafiti para mí es mi vida”, dice orgulloso. Sobre sus inicios en él hace más de veinte años recuerda “desde pequeñito me gustó el dibujo y el manga. Me crié en Almería y viendo las primeras pintadas, los primeros grafitis en la década de los ochenta empecé a indagar en ello y el grafiti para mí es mi vida, me dedico a ello”.

El significado de las obras es múltiple y depende mucho de la interpretación del espectador, sin embargo Ras destaca que “me he especializado en hacer monstruos. En esa libertad que tiene la propia naturaleza que hace cabras con tres cabezas y te da esa libertad de poder ponerle dos bocas, tres ojos, de modificar la realidad y jugar con ella”.

De entre todos las formas de pintura, el grafiti aporta una libertad que no se encuentra en otras modalidades. “Hay que adaptarse a espacios distintos porque no todas las paredes son iguales o no están en el mismo sitio, sin embargo, un folio lo llevas tú contigo y ya”, cuenta Ras.

No es novedad de este año decir que el festival de O Marisquiño tiene un ambiente envidiable, así lo resalta Ras: “la gente que trabajamos aquí tenemos muy buen rollo, ya somos bastante habituales todos y el público es muy agradecido con lo que hacemos”.

Con estos talleres y los entrenamientos da comienzo la vigésimo cuarta edición de O Marisquiño, que apunta a ser todo un éxito un año más.