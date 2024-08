Zona Franca allana su entrada en el Patronato y el Ifevi progresa hacia su tercera ampliación

La Zona Franca de Vigo propone tres vías para entrar en el Patronato del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) y, de este modo, participar en la financiación de la tercera ampliación del recinto, reclamada en numerosas ocasiones por la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) para mantener en la ciudad la feria internacional de pescado congelado. Las opciones fueron planteadas por el delegado del Estado, David Regades, en una reunión en la que participaron el presidente del Consorcio y alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el conselleiro de Emprego, José González, entre otros representantes.

Regades, que manifestó la total disposición de la entidad a buscar un acuerdo, explicó en el encuentro celebrado en la sede de Areal del Consorcio que la primera vía, opción prioritaria para la Zona Franca, pasaría por recuperar un sistema de unanimidad en la representación y que el organismo al que representa tuviese entrada en el Patronato como miembro adherido en igualdad de condiciones que el resto de los integrantes.

Las otras dos opciones: una pasaría por la adquisición por parte del Consorcio de la Zona Franca del patrimonio del Ifevi con el fin de gestionar directamente el recinto ferial y la otra sería la de constituir un nuevo Consorcio en la que participen todas las administraciones implicadas. La premisa de la Zona Franca es que, para cualquiera de las tres, “es imprescindible la realización de un Plan Estratégico que, entre otras cosas, planifique y diseñe las instalaciones de futuro, determine la inversión y estudie la viabilidad del recinto”.

Tanto la Xunta como la Zona Franca destacaron la importancia y voluntad de abordar esta coyuntura con “cooperación” y “colaboración” para alcanzar consensos. Fue la primera reunión entre el Consorcio, la administración autonómica y el Concello con el objetivo de trabajar en las necesidades actuales y futuras del recinto ferial, entre ellas, la imprescindible ampliación del espacio. A finales de junio, Regades se ofreció a sufragar una nueva ampliación del Instituto Ferial de Vigo y citó un coste estimado de 16 millones de euros.

Objetivo del encuentro

“El objetivo del encuentro fue dar los primeros pasos para elaborar una estrategia que sirva para garantizar el presente y el futuro de eventos tan importantes para Vigo, como es el caso de Conxemar, uno de los mayores escaparates mundiales de productos de la pesca, así como que la ciudad pueda optar, cada vez en mejores condiciones, a acoger certámenes de prestigio con unas instalaciones adecuadas”, resume la Zona Franca.

En la reunión, como destacan fuentes de la Xunta, se evaluó de forma conjunta la oferta de inversión para el Ifevi realizada por el Consorcio de la Zona Franca “dentro dun espazo de diálogo considerado como chave para examinar as necesidades actuais e futuras do recinto feiral, artellando as solucións precisas para potenciar citas absolutamente estratéxicas como Conxemar, garantindo o seu crecemento dende Vigo e blindando o seu futuro na cidade”.

La Xunta destaca que, “na liña do acordado” en la reunión celebrada el pasado mes entre el gobierno gallego y la entidad organizadora de la feria de Conxemar, “o goberno autonómico volveu remarcar a importancia de elaborar un plan funcional de análise para concretar as necesidades da feira e poder levar a cabo outras actuacións complementarias ao seu desenvolvemento, como a ordenación do tráfico e outras cuestións que van máis alá dos espazos”.

Suscríbete para seguir leyendo