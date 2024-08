Vigo, territorio “skater”

El epicentro de la comunidad skater en Vigo es la Praza da Estrela: “Allí es donde todos los chavales aprenden, donde hay más gente patinando”, explica Pablo Vázquez, más conocido como Peibol. El gallego lleva subido a una tabla desde los 14 años, y hoy, a los 29, sigue siendo una de las figuras claves en esta escena urbana. El skate es un deporte comunitario, “si vas a un sitio donde no hay nadie no patinas”, comenta Vázquez. Por eso mismo, los espacios comunes y los eventos que se hacen a lo largo del año son de vital importancia: “En Vigo hay más cosas aparte del Marisquiño. Sitios como el Náutico son un verdadero paraíso para patinar, 300 metros de bordillos de mármol perfectos..., algo como esto es muy complicado de encontrar en otro lado”, relata Víctor Conde, skater y organizador del Go Skateboarding Day en Vigo. Cada 21 de junio, Conde organiza un evento en Praza da Estrela, al que acuden decenas de patinadores de toda Galicia. Al que se suman otros eventos como el Nozilla Jam, que convierten Vigo en un rico destino de la cultura skater.

Los skaters vigueses reciben este año el Marisquiño con algo de descontento: “El evento se presenta como algo que no es”, asegura Vázquez. O Marisquiño lo crearon en Vigo skaters locales, “ahora ha crecido muchísimo, y es brutal que hasta forme parte de la World Cup Skateboarding, pero si que algunos sienten que se ha dejado de lado a la comunidad local. Aunque yo soy más neutral, es verdad que a veces el Marisquiño quita mérito a la escena viguesa, pero también gracias al Marisquiño se la valora”, razona Conde.

“Quizá no sea la palabra, pero la comunidad viguesa está un poco decadente”, comenta Carlos Persiana, skater vigués de 20 años. También explica que Praza da Estrela era algo “completamente diferente en, por ejemplo, 2019. La cantidad de patinadores que venían antes era totalmente distinto”. El patín en Vigo tiene menos tirón que otros años, explican los locales: “Es algo que va por épocas".

Jesús Prado es otro de los skaters que llevan frecuentando la Plaza da Estrela años. Originario de Chapela, lleva 14 años, igual que su amigo Pablo Vázquez, patinando. Comenzó este deporte en la ESO: “Mi hermano patinaba, y empecé junto a mis amigos allí en Chapela, pero ellos pronto lo dejaron y quedé yo, así que empecé a venir a la Estrela, hice amigos y me enamoré del skate”, explica. Prado justo coge vacaciones esta semana, y le coincide con O Marisquiño. Para él, más que la competición, lo que le gusta es reencontrarse con los amigos que ha hecho en este evento a lo largo de los años: “Mi Marisquiño es estar esta semana patinando con la gente que he ido conociendo gracias a este evento”, razona.

“Lo que me gustaría más es que declarasen Praza da Estrela como skateplaza, al igual que ha pasado en ciudades como Londres, Bilbao y muchas otras con sitios emblemáticos y con historia del skate detrás. De esta forma podríamos patinar en la plaza cómodamente y construir algunos módulos más, aparte de los que ya existen y así crear una escena unida y con más nivel”, explica Daniel Gómez, vigués de 34 años. Desde hace 23 es un apasionado del mundillo. Comenzó patinando “en la calle con amigos” y explica que nunca fue mucho de frecuentar skateparks porque “no se adaptaban a nuestras necesidades”. Comenta que se hicieron asociaciones de aficionados locales para colaborar en la construcción de muchas de las pistas de skate en Vigo, pero que “nunca los tuvieron en cuenta”.

En esta edición del Marisquiño, inscribirse para competir en la modalidad principal cuesta 45 euros. “Otros años, a los locales nos mantenían un día más la pista para que pudiéramos disfrutarla. Ahora el precio de la inscripción es muy alto, y esto ya no se hace. Recuperar eso sería algo que no cuesta mucho y nos dejaría a todos los locales contentos”, comenta Pablo Vázquez.

Silva, Caballero, Piti y Regades, ayer junto al Náutico. | // FDV

En marcha la instalación del Basket 3x3 El Basket 3x3 es una modalidad olímpica y será una de las actividades que colmarán de contenido una edición más de O Marisquiño. El alcalde, Abel Caballero, acudió ayer a los trabajos de instalación con el delegado de Zona Franca, David Regades, el director del evento, Carlos Domínguez (Piti) y la teniende de alcalde, Carmela Silva.

