Veintiséis asociaciones de padres están "preocupadas" por las bolsas de comedor

La situación se está complicando mucho para los comedores gestionados por las asociaciones de madres y padres de la ciudad. A través de un comunicado conjunto, veintiséis manifiestan su "descontento" con la tramitación de las becas de comedor por parte del Concello. Iniciado el mes de agosto, la Administración local aún no ha abierto el plazo de solicitud de estas bolsas para el próximo curso, que empieza en poco más de un mes -el 11 de septiembre-.

"Estamos preocupadas por se a resolución das mesmas se pode retrasar aínda máis ca en anos anteriores", sostienen en el escrito. La Federación calcula que las familias que resulten adjudicatarias ya no recibirán los pagos este año. Lo estima teniendo en cuenta los plazos del curso pasado, en el que se convocaron a finales de junio y se cobraron en diciembre.

"Queremos sinalar que a maioría das ANPAS non nos podemos facer cargo de adiantar os pagos dos menús das familias bolseiras", subrayan las ANPAs en el comunicado. Es por ello que si el retraso en el pago de las becas "implica que unha parte do alumnado non poda acudir aos comedores dos centros por non poder eles tampouco adiantar eses pagos".

Por ello, urgen al Concello a que "saian canto antes" y que se resuelvan en septiembre para que, aunque no lleguen en ese mes los pagos, sepa qué alumnos van a tener derecho a comer de forma gratuita.

Reacción municipal

La concejala de Política Social de Vigo, Yolanda Aguiar, avanzó ayer que la convocatoria de las becas de comedor se abrirá “en los próximos días” y garantizó que ningún niño “en situación de vulnerabilidad tendrá problema para acceder al comedor”.

El Ayuntamiento destina más de 2 millones de euros a este programa y la convocatoria de este año, de acuerdo con la concejala, incluye “mayores exenciones” y tiene en cuenta el incremento del concepto del alquiler en la deducción para que el tope de renta sea más alto.