“El skateboarding me devolvió la identidad”

“Tenía apenas un mes cuando me encontraron, abandonada, en una carretera en Tailandia”, relata Kanya Sesser, una skater que nació sin las dos piernas pero que ha logrado convertirse en una de las principales deportistas de esta modalidad a nivel internacional. A Italo Romano, patinador brasileño, le ocurrió algo un poco diferente: “A los 11 años, estaba jugando con mis amigos en las vías y un tren me arroyó las piernas”. Por otro lado, de lo que carece Daniel Mancina es de la visión, nació con ella pero a los 13 años le diagnosticaron retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa. Diez años después había perdido la vista casi por completo. “Desde hace cinco años ya ni puedo ver luz”, explica.

Pese a todas estas dificultades y situaciones diferentes, hay una pasión que une a estos tres deportistas: el skateboarding. Este fin de semana, Sesser, Romano y Mancina estarán compitiendo en Samil, junto a otros siete amantes del skate. Por primera vez en su historia, O Marisquiño incluirá una competición para patinadores con discapacidad.

Kanya Sesser nació en Tailandia en 1992. No conoce exactamente el día de su nacimiento, pero calcula que sería en el mes de agosto. “No está registrado mi nacimiento”, comenta. A los cinco años y medio, una familia de Portland, Oregon, la adoptó: “El cambio de mentalidad, idioma y cultura fue muy complicado de asimilar. Pero como desde pequeña he sido muy independiente y me ha encantado estar fuera de casa, rápidamente hice amigos”.

“Sin piernas, sin límites. Es libertad, el skateboarding es una parte de mi” Kanya Sesser — Skater y actriz

Precisamente por eso comenzó a interesarse por el skateboarding, su primera experiencia sobre un patín fue a los nueve años. Sesser recuerda que estaba descendiendo una cuesta, que casi se choca contra un coche y que salió despedida de la tabla pero que era “justo el tipo de adrenalina que quería, fue libertad.” Desde ese momento, patinar ha formado parte de su vida y hasta ha competido contra deportistas sin discapacidad: “Se convirtió en una parte de mi. En un torneo en Canadá, llegue a la final y quedé de 8ª, siendo yo la única skater sin piernas”, comenta. En la vida de Sesser hay una frase que la guía, y asegura que la acuñó incluso antes de ser una skater profesional: “Sin piernas, sin límites”.

Tras el accidente con el tren, la vida de Italo Romano cambió por completo. Sus padres se “desesperaron, vieron como su hijo se acababa de quedar lisiado”, recuerda. Romano era solo un niño, y en esa época lo único que le preocupaba era “cómo iba a jugar sin las dos piernas”. Al principio utilizaba una silla de ruedas, pero cuanto tuvo acceso a un monopatín encontró en él mayor libertad: “El skate me ayudó, me salvó la vida. Sobre todo cuando construyendo a dos minutos de mi casa una pista. Comencé a patinar allí todos los días”.

"Perdí las piernas con 11 años. El skate me ayudó, me salvó la vida” Italo Romano — Skater

Algunos de los hitos que Romano recuerda con más cariño en su carrera deportiva tuvieron lugar en España. En 2013 pasó tres meses en Barcelona grabando un vídeo con sus mejores trucos y movimientos: “Fui el primer atleta sin piernas en hacer un backside bigspin en las escaleras del Macba. Es muy difícil y me hizo muy feliz”, relata.

Daniel Mancina nació en Detroit, Michigan, en 1987. La perdida de la visión le generó grandes problemas pero también le proporcionó perspectiva. A día de hoy tiene mujer e hijo, y encuentra en el skateboarding su principal fuente de ingresos: “Cuando podía ver, de niño, ya patinaba, pero al perder la visión lo abandoné todo. Retomarlo fue un gran cambio en mi vida, me devolvió mi identidad. Me di cuenta que podía hacer cosas que no llegaba a imaginar en ese momento”, reflexiona.

“Uno solo es tan discapacitado como lo sea su pensamiento” Daniel Mancina — Skater

La tabla que utiliza Mancina tiene caracteres braille en la parte de abajo, y también coloca pegatinas por debajo de la lija del patín, que le ayuda a diferenciar la parte delantera de la de atrás. Desde hace años, está construyendo, justo enfrente de su casa en Michigan, un skatepark pensado para personas con discapacidad: “Tiene módulos más largos y accesibles, con ángulos más amplios. Mi objetivo es poder enseñar ahí a gente joven que esté pasando por situaciones parecidas”. Para Mancina, la discapacidad que sufre no es excusa para no disfrutar de lo que más ama: pescar, pasar tiempo con familia, y por su puesto patinar: “Uno solo es tan discapacitado como lo sea en su pensamiento”, concluye.

Si hay algo en lo que todos coinciden es en su deseo por que el skateboarding formase parte de los Juegos Paralímpicos: “Poder competir ahí sería un sueño hecho realidad”, asegura Mancina.

Los skaters ciegos Richard Moore (izq.) y Marcelo Lusardi (drch.), este jueves en Samil. / Marta G. Brea

Arranca la 24ª edición de O Marisquiño en plena playa de Samil La mayor novedad de esta edición es la modalidad de Skate Adaptado, que repartirá 6.500 euros en premios, la misma cantidad que la competición general. Marcelo Lusardi, skater argentino emigrado a Galicia, y ciego, es el embajador de la nueva modalidad. En palabras de los organizadores, es la mayor competición de estas características realizada en Europa. “Va a ser un gran empujón para la comunidad del skate adaptado”, afirma Richard Moore, skater ciego australiano. Lusardi explica que “es un sueño conocer a tantos referentes internacionales gracias al Marisquiño”.

