Cuando Vigo cautivó la mirada de Ruth M. Anderson

Las tres centinelas sobre el agua custodiando una tierra que para ella todavía estaba por descubrir fue lo primero que contemplaron sus ojos a medida que el barco se aproximaba a su destino. Adentrándose en la ría y dejando atrás las Cíes, rápidamente captó su atención lo que ella definiría después como una sucesión de pequeños montes de colores verdes, refiriéndose al paisaje que en aquel momento perfilaba O Morrazo. Agosto acababa de comenzar y no cabe duda de que aquella primera toma de contacto con el lugar que le habían encargado documentar le marcó de alguna forma, puesto que una de las primeras imágenes que decide captar con su cámara es una vista del archipiélago de Cíes desde el mar, una imagen en la que también se puede apreciar un bote. No obstante, es al llegar a puerto cuando verdaderamente empieza a “congelar” en el tiempo aquello que realmente cautivaba su mirada.

Procedente de Estados Unidos y acompañada de su padre, Alfred Theodore Anderson, la icónica fotógrafa norteamericana Ruth Matilda Anderson desembarcaba por primera vez en Galicia el 7 de agosto de 1924. Tenía entonces 31 años de edad y la Hispanic Society of America le había encomendado tomar fotografías del traje tradicional y de otras posibles manifestaciones de la cultura gallega, una misión que empieza a ejecutar en el momento en el que pone un pie en el puerto de la ciudad, puesto que tras un pequeño incidente con unos carabineros, que preguntan insistentemente sobre qué transportan esos bultos que traen, “xa amosa cal vai ser o seu mecanismo de traballo e dá comezo no porto de Vigo, fotografiando a dous carabineiros por diante e de costas, un procedemento que repetirá moito durante o seu percorrido por Galicia”, explica el fotohistoriador Vítor Vaqueiro.

Casas de O Berbés en los años 20 / Ruth Matilda Anderson, Gallegan Provinces of Spain

Se cumple un siglo de la primera visita de la fotógrafa norteamericana y de su padre a Galicia, un evento que suscitó gran interés tanto para los representantes políticos de la época como para el resto de la sociedad y la prensa escrita. De hecho, el propio FARO hace referencia a la presencia de ambos profesionales en la ciudad apenas tres días después de su desembarco en Vigo. Así, el 10 de agosto de 1924, bajo el título De viaje, cronistas del momento dejan recogido en un tímido párrafo una visita muy especial: “Hemos tenido el gusto de saludar en esta Redacción a míster Alfred Theodore Anderson, de Nueva York, y a su encantadora hija, los que vinieron a Galicia con objeto de admirar sus bellezas”.

Vaqueiro cuenta que “eles acceden a Galicia dende o porto de Vigo, onde xa comeza a definir as súas sensacións e impresións, porque é unha etnógrafa. Nun primeiro momento define a Vigo como unha especie de outeiro gris, en referencia ao Castro, que daquela era un monte pelado, e tamén fai referencia ao muro poderosísimo que atopa ao saír da lonxa, debaixo de San Francisco, que era o encargado de preservar a cidade do mar. Estas son as primeiras impresións que ela ten da cidade”.

Una mujer transportando gallinas al mercado de Vigo / Ruth Matilda Anderson, Gallegan Provinces of Spain

A la hora de ejecutar el encargo que la motiva a cruzar el charco, de Ruth Matilda Anderson este fotohistoriador destaca que “está claro que era moi minuciosa no seu traballo, porque programaba as visitas e levaba anotadas todas as fotografías que tiña que tomar”, unas imágenes que posteriormente se conservarían en la publicación que la Hispanic Society of America, de la que la propia Anderson formaba parte, editó en 1939 bajo el título Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruna, un libro que consta de más de 600 fotografías, de las cuales unas 60 son instantáneas que reflejan el Vigo de la época. Las imágenes van acompañadas de diversos textos y, a modo de anécdota, Vítor Vaqueiro comenta que “é interesante como funcionan os imaxinarios colectivos, porque queda constancia dunha confusión que ela tiña ao respecto do lugar ao que viña. En Estados Unidos, na Hispanic Society, ela ve un cadro de Sorolla dunha muller levantina e vén a Galicia buscando precisamente iso, aquela imaxe, e desespérase porque non a atopa por ningures. Busca e busca e ao principio non comprende por que non a atopa, e mesmo deixa constancia da súa frustración ao non atopar eses traxes en Vigo, por non localizar esa fotografía”.

Niños vigueses con los trajes tradicionales / Ruth Matilda Anderson, Gallegan Provinces of Spain

Ruth Matilda Anderson se dedicó a retratar a todo tipo de personas en la ciudad, mostrando especial interés por los oficios tradicionales, pero también por las romerías y, por supuesto, por las vestimentas que lucían los vigueses en los años 20. Vaqueiro indica que varias de las imágenes captadas por la cámara de la norteamericana reflejan la vida en el mercado y señala que “a Ruth chámalle a atención como as mulleres transportan coas patelas a mercadoría e queda fascinada cunha que levaba 22 pitos sobre a cabeza e que vendía por cinco pesetas. Pídelle por favor que pare para fotografiala e deixa escrito que a muller foi moi amable e paciente. Logo intenta repetir con outra, pero neste caso a muller non quere posar porque lle conta que para chegar ao mercado de Vigo botou catro horas e que non está para fotos porque agora lle quedan outras catro horas de camiño para volver a casa”.

O Berbés, el Casco Vello, Castrelos, el Pazo de San Tomé y San Roque fueron las principales zonas que Ruth Matilda Anderson rondó durante el mes de agosto para documentar la vida gallega, un periplo que luego continuó por el resto de la comunidad, pero que dio comienzo en Vigo hace un siglo.

Suscríbete para seguir leyendo