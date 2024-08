O Marisquiño se alza en Samil “sin planos”

En menos de dos días, decenas de skaters y riders de diferentes partes del mundo encontrarán en Vigo un lugar de reunión y competición. O Marisquiño está apurando los detalles finales de las pistas para recibir a todos los competidores. “Es como montar un puzzle, cosemos todas las rampas en una sola pieza”, explica Alejandro Durán, uno de los fundadores de la tienda viguesa Cromoly, e impulsor de este evento deportivo. Durán se dedica al diseño y construcción de pistas, y desde hace 17 años colabora con O Marisquiño para el montaje del parque de BMX: “Es una ilusión muy grande, desde niño siempre monté rampas con mis amigos, ya fueran de tierra, o en el jardín de casa, y poder hacer el parque de O Marisquiño es una pasada”, comenta.

Montaje del escenario de O Marisquiño. | // ADRIÁN IRAGO

Al lado de la pista de BMX, otro grupo de operarios está puliendo los últimos detalles del skatepark: “Las ruedas de los monopatines son muy pequeñas, por lo que las juntas entre las planchas de madera tienen que estar muy bien cosidas. No puede haber huecos”, explica Álex Fernández, uno de los operarios encargados de la construcción. “Este año hemos tenido suerte que no ha llovido, pero aquí en Vigo es algo que suele retrasarnos el montaje”, razona. Durán recalca ese mismo factor, añadido a la cercanía del mar, al “tener la playa al lado, la humedad por la mañana se nota. Tarda bastante en secar”, explica. Si las rampas estuvieran algo mojadas, sería peligroso para los riders, las más grandes de la pista de BMX “llegan a medir 4 metros”, asegura Durán, y con la velocidad que llegan a alcanzar los competidores, “que te patine la rueda no es gracioso”.

“Riders” haciendo las primeras pruebas. | // ADRIÁN IRAGO

Un poco más lejos, en la pista de patinaje de Samil, otro grupo de operarios está colocando la tarima sobre la que se realizará la competición de break dance. Iñaki Alonso es uno de los encargados de montar esta pista de baile temporal. “Lo importante es que esté muy bien nivelado. El resto es simplemente una tarima flotante, que no lleva juntas” explica Alonso.

La pista de BMX mide, aproximadamente 1200 metros cuadrados, y el equipo que la construye es de 10 personas. Alejandro Durán explica que el equipo lo conforman locales y aficionados a la BMX: “Para poder construir esto necesitamos una buena organización. Muchos somos amigos que nos reunimos cada año. Hay alguno que incluso se coge vacaciones en su trabajo para venir a currar aquí, porque traer a gente de fuera especializada es inviable, piden mucho dinero”. Durán asegura que hay muy poca gente profesionalizada en estos proyectos, y que cuando trabaja con arquitectos o ingenieros, “no entienden muchas veces las necesidades únicas de estas construcciones, como que el coping (tubo de metal que corona las rampas) sobresalga un poco. A veces incluso se echa en falta un ingeniero” comenta. No tienen planos, si no que “simplemente tenemos un modelo 3D, sin medidas, y que luego adaptamos a ojo el espacio, teniendo en cuenta la distancia entre rampas y la velocidad que cogen los riders en cada punto”.

“Muchos de los operarios es la primera vez que trabajan en una construcción de este tipo”, comenta Durán. Sobre todo los más jóvenes que se apuntan, “hay que ir formándolos a la vez, y sobre todo ir revisando lo que van haciendo”, explica el vigués.

“Trabajar al sol y con el calor es lo más complicado”, comenta Fernández. Las pistas están bajo pleno sol, y la sombra de los pinos no les llega a cubrir. Respecto a la ubicación, Fernández se muestra agradado: “Es un lugar distinto. Celebrar O Marisquiño en Samil tiene detractores, igual que gente a su favor, pero yo no lo veo mal. Trabajar aquí, al lado de la playa, es un gusto”, comenta. Otro de los retos para el montaje de las pistas es el desnivel. Los parques para la competición se construyen en varios aparcamientos, próximos a la playa, y aunque ”parezcan planos, tienen bastantes irregularidades, por lo que tenemos que pulir todo para asegurar que quede lo más recto posible”, explica Fernández.