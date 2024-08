Hoteles de Vigo ofrecerán precios más baratos en su propia web que en Booking

La histórica multa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a Booking la semana pasada marca un antes y un después en la relación comercial entre los hoteles y el gigante de las reservas. La sanción, que será recurrida, asciende a 413,2 millones y se debe al abuso de su posición de dominio en el mercado español y a las condiciones de contratación a las que obliga a los establecimientos a adherirse para figurar en su web.

Una de las consecuencias de esta multa es el fin de la paridad en los precios que se daba hasta ahora y por la que los hoteles no podían comercializar habitaciones a través de sus propias plataformas a precios inferiores a los publicados en Booking. Esta restricción se acabó, y hoteles de la ciudad ya anuncian que fijarán precios en su propia web más económicos que en Booking, lo que evitará así que tengan que pagar la comisión a la multinacional por cada reserva, que asciende de media a un 20% sobre el precio de la habitación.

“Hasta ahora Booking siempre tenía que tener el mejor precio, y los hoteleros no podíamos ofrecer a los clientes tarifas más bajas, y además ellos podían reducirlo todavía más con determinadas ofertas. Pero ya podemos hacerlo sin miedo. Por ejemplo, poner una habitación por ochenta euros en nuestras propias páginas web y a cien en Booking, y no perderíamos dinero porque de esta forma todo el ingreso es para nosotros porque no hace falta pagar ninguna comisión a un tercero”, explica César Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Pontevedra (Feprohos).

No solo eso, sino que los establecimientos también podrán ofrecer en otras agencias de viajes, tanto online como físicas, mejores precios que en Booking si les mejoran las condiciones y cobran una comisión menor. El problema es que esta plataforma es muy dominante en el mercado, monopolizando las búsquedas en Google. Y más de la mitad de las reservas de los hoteles se gestionan a través de ellos.

“Booking es el mayor cliente de Google. Cuando pones el nombre de un establecimiento en el buscador, lo primero que te aparece son las entradas a esa plataforma en lugar de las webs de los propios hoteles. Estás atado por tanto a esta circunstancia, y además, si ofrecemos mejores precios, lo detectan y en su propia página nos vemos expuestos a que nos pongan en los puestos más bajos de las búsquedas. Son los líderes del mercado para lo bueno y para lo malo. Muchos hoteles se han visto presionados y necesitamos que haya más competencia, algo que la sanción de la CNMC favorece”, explica Ballesteros.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi) y gerente del NH, Iván Sánchez, apunta también que el reconocimiento de las condiciones abusivas que imponía Booking a los hoteles (un contrato además que por lo general no se podía negociar, y cuyas cuyas eran inamovibles), “es una buena noticia para el sector y beneficia la competencia”.

Los hoteles vigueses, al igual que el resto, tendrán que buscar ahora un equilibrio, porque Booking tiene una enorme cuota de mercado y no pueden en ningún caso prescindir de su intermediación. Lo que sí harán, en algunos casos, es fomentar mejores precios en sus propios canales de venta para evitar tener que pagar unas comisiones que consideran “abusivas”. De momento, al contrario que anunciaron hoteles en otros países, no presentarán demanda alguna para reclamar posibles indemnizaciones.

La CNMC, con su sanción, también reconoce la imposición de condiciones generales de contratación en inglés como vinculantes y sujeción de las mismas al Derecho de los Países Bajos -en caso de conflicto sobre estas cláusulas, los establecimientos hoteleros no pueden acudir a los tribunales españoles, lo que les genera costes de litigación inequitativos- y la falta de transparencia sobre el impacto que tiene la suscripción a los programas Preferente, Preferente Plus y Genius en sus posiciones dentro de la clasificación predeterminada de resultados que ofrece la web. Es decir, si un hotel quería litigar con Booking por algún conflicto derivado de la intermediación entre ambos, el juicio se llevaría a cabo en Países Bajos y bajo su legislación, mientras que a partir de ahora se abre la posibilidad de que los que emitan las resoluciones sean juzgados nacionales (también de Vigo), y bajo la normativa española.

82% de ocupación en julio Todo esto llega en un excelente momento para el turismo en Vigo. El mes de julio cerró con una ocupación media hotelera del 82%, casi diez puntos por encima que el año pasado. El pasado fin de semana, el primero de agosto, se completó con un 90,5% de camas ocupadas. “Es un verano turístico excepcional, importante para la economía de la ciudad”, celebró ayer el alcalde, Abel Caballero, que también apuntó que cada vez llegan más visitantes procedentes de América.

