El Concello de Vigo desautorizó el jueves por la noche usar el “saltamontes” y siete atracciones más

El saltamontes de las fiestas de Matamá en el que se registró en la madrugada del domingo el accidente mortal de un vecino de 36 años –que recibió ayer su último adiós en su pueblo natal, O Bolo (Ourense)– no disponía de la autorización del Concello de Vigo para su puesta en marcha.

Así lo recoge un documento de la Concellería del Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal al que ha tenido acceso FARO. El escrito, firmado por última vez casi a las 22.15 horas del jueves 1 de agosto –unas 28 horas antes del trágico suceso–, fue remitido por la entidad municipal a la comisión de fiestas, que, al igual que el titular, conocía su contenido, según señalaron fuentes municipales.

El documento deja claro que “non se autoriza a posta en funcionamento” de varias atracciones, entre las que se cita el saltamontes y se expone el motivo: “Non ten a documentación completa”. Fue firmado el 1 de agosto –vecinos aseguran a este periódico que la atracción empezó a funcionar justo esa noche– por el jefe del Área de Seguridade e Mobilidade, Antonio Vivero, a las 20.42 horas; la concejala del Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal, Patricia Rodríguez, a las 21.10 horas; y la secretaria de Goberno Local, Susana Gallardo, a las 22.14 horas.

El saltamontes es una de las ocho atracciones que, como recoge el escrito, no obtuvieron la autorización para funcionar –FARO no ha podido confirmar si se pusieron en marcha las otras siete–. Así se le comunicó a la Asociación Irmandade de Nosa Señora das Neves de Matamá –según aseguran desde el Concello–, entidad que solicitó los permisos. Las otras son el carrusel de cadenas por no estar registrado, al igual que la 'olla' –una atracción circular que gira y se tambalea para desestabilizar a los usuarios, algunos de pie–. El hinchable Jamaica no recibió el OK por no tener la documentación completa, mismo motivo que se esgrimió para el 'tirachinas'.

Tampoco se dio el visto bueno al funcionamiento del 'safari' por no tener la documentación completa, al igual que el 'péndulo', ni al 'martillo' por no estar registrado. Sí contaban con el permiso del Concello las orquestas y el puesto de venta ambulante de rosquillas, churros, hamburguesas y juguetes, además de tres atracciones: el hinchable Dragón, los coches de choque y otro hinchable. También disponían del OK dos barracas de las fiestas patronales de la parroquia: tiro ao pichón y la caseta de dardos.

El Ayuntamiento, a través de un comunicado remitido a los medios, puntualizó el procedimiento administrativo en estos casos. Informó que la asociación solicitó la ocupación temporal del viario público con motivo de las fiestas populares. Añadió que este permiso “está suxeito ao control e autorización previa municipal”. Continúa: “O Concello de Vigo rexistra cada unha das atraccións xerando un expediente particular para cada unha delas. Neste expediente, o titular debe aportar o proxecto técnico da atracción, manual de funcionamento e libro de operacións” –requisitos que exige la normativa autonómica–. Pero no dijo qué faltó por entregar.

Apostilla que la comisión de fiestas “presenta declaración responsable, firmada polo titular da atracción, onde se designa a un técnico-enxeñeiro que certifica a instalación” –tampoco aclara si esto sucedió–. “A autorización de ocupación de vía pública será concedida unha vez que a documentación estea correcta e a declaración responsable entregada”, esgrimió.

Destacó que, en el caso concreto del saltamontes, el Concello “trasladoulle ao titular desta atracción varios requirimentos coa documentación que tiña sen aportar”. “Ao mesmo tempo, envioulle á comisión de festas a resolución onde se indicaba que “a documentación resulta incompleta para o exercicio de actividade polo que se declara comunicación non conforme”. "Tanto o titular da atracción como a comisión de festas tiveron notificación escrita da falta de autorización por non atender os requirimentos de documentación”, concluyó.

PI STUDIO

El presidente de la comisión de fiestas, Cristian González, trasladó a FARO que la entidad lo está pasando “muy mal” y “todo está en manos” de los abogados. En la iglesia de San Pedro de Matamá se celebró por la mañana una misa en honor de Iván Castaño Hervella, el joven fallecido. A modo de homenaje tras la eucaristía, la comisión procesionó desde el templo hasta el torreiro, donde se guardó un minuto de silencio. Después, González se dirigió a los asistentes para indicar que la asociación está “unida” y que todos los pensamientos son para la familia. Subrayó el apoyo recibido por parte de vecinos, asociaciones y comisiones y lamentó “no lograr entender los porqués de todo esto”.

Acto de homenaje en Matamá por la muerte de Iván Castaño. / Adrián Irago

A preguntas de periodistas al término de este acto sobre si la atracción disponía de los permisos obligatorios o había superado alguna inspección, González respondió que el suceso se produjo “en el momento más alto de la fiesta”. “Estábamos viendo a Kiko Rivera, estaba siendo espectacular. Cuando nos enteramos, actuamos rápidamente. El perito será el que nos dará una respuesta. Es un accidente, pero no puede suceder”, manifestó antes de anotar que, tras lo ocurrido, “automáticamente”, la entidad puso sobre la mesa la necesidad de contactar con abogados. “Sabíamos que iba a haber una investigación”, argumentó.

Se desprendió un brazo de la atracción

El accidente ocurrió al desprenderse un brazo de la atracción, en el que iba el joven con una acompañante. El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, en funciones de guardia, abrió diligencias para esclarecer las causas de un siniestro que vuelve a poner el foco en la seguridad de estas máquinas. El suceso, según explicaron fuentes de los bomberos de Teis, se produjo cuando la atracción iba “hacia atrás”.

Tras el luctuoso siniestro, los agentes de la Policía Local requirieron la documentación al responsable de la atracción, que les mostró el seguro de responsabilidad civil general de la máquina suscrito con Mapfre –debe ser por un importe mínimo de 150.000 euros– y el certificado técnico anual que, emitido el pasado 24 de marzo y con vigencia de un año, está firmado por un ingeniero técnico industrial colegiado en Ourense y Ávila, quien, en dicha fecha, dictaminó que el saltamontes reunía las condiciones de “solidez” y “seguridad” necesarias para dedicarse a la actividad de ferias y fiestas.

Traumatismo cervical complejo con rotura de cuello

Por causas que ahora investigan la Policía Nacional y el juzgado, uno de los 14 brazos del saltamontes, el número 7, el del asiento donde iba Iván, se soltó al romperse el sistema de anclaje y desprenderse tornillos que lo sujetaban, golpeando contra la base de la atracción y provocando que el joven saliese despedido hacia dicho suelo, siendo a continuación arrastrado por la canastilla y desnucándose, indican, contra la barandilla de seguridad. Los bomberos, que tuvieron que esperar hasta la llegada de la Brigada de la Policía Científica, liberaron al fallecido, cuyo brazo izquierdo había quedado atrapado por la citada canastilla.

La autopsia realizada a la víctima confirmó que sufrió un traumatismo cervical complejo con rotura de cuello, entre otras lesiones, que fue lo que le causó la muerte. La joven que iba con Iván también salió despedida, si bien el cuerpo del fallecido amortiguó su caída. Aunque quedó momentáneamente inconsciente, se levantó después, quejándose de dolor en un brazo. Presentaba gran nerviosismo por el shock postraumático sufrido.

Casi 30 años antes, en la misma cabina número 7 y también un sábado de agosto, el saltamontes se cobró la vida de una persona. En el verano del 1997, una niña de 12 años falleció en Pontevedra tras quedar inconsciente y caerse de la atracción. Sus padres reclamaron un endurecimiento de los requisitos de seguridad.

Semanas antes, ya había ocurrido otro incidente con el mismo recreativo en Poio, en las fiestas de San Juan, donde una joven salió disparada tras accionar esta por error el cierre de seguridad. Desde entonces, hubo más sustos. Dos de ellos se vivieron en Vigo: en 2017 y 2018.

El PP reclama información “sobre las revisiones realizadas desde el Ayuntamiento tras el montaje” El portavoz del PP local, Miguel Martín, reclamó “que se informe sobre las revisiones realizadas desde el Concello tras el montaje del saltamontes, como se exige en el reglamento”. “Pedimos al concello que informe sobre la situación en la que se encontraba la atracción. Faltan explicaciones públicas ante un suceso que se cobró la vida de una persona. Reclamamos que se aclare si, junto a la solicitud de instalación presentada en el Concello, consta la pertinente declaración responsable acompañada de la documentación técnica que acredite que cumplía con los requisitos de seguridad exigidos”, apuntó. El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, indicó que, “sen ter podido acceder a toda a documentación solicitada”, la formación solo puede valorar “que o comunicado de prensa remitido polo goberno municipal xera máis preguntas”. “Cando o goberno municipal di que foi comunicada a denegación de permiso á comisión de festas, conta con acuse de recepción desa resolución? Se o saltamontes non contaba con autorización, por que non foi precintado pola Policía Local? Despois de dous días dun silencio inaceptábel, parece que o único que busca o goberno de Caballero é evitar asumir ningunha responsabilidade sobre o sucedido e dirixir as culpas á organización do evento”, señaló Igrexas.

