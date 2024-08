El Concello de Vigo asegura que la Policía Local "no detectó actividad" del 'saltamontes' tras desautorizarlo

Después de que ayer trascendiese que el Concello de Vigo desautorizó la instalación del 'saltamontes' de las fiestas de Matamá, en el que murió un hombre de 36 años, el Gobierno local ha querido este martes añadir un nuevo elemento a su explicación de los hechos. Agentes de la Policía Local, ha asegurado, acudieron a la zona la tarde del día 2 de agosto, después de la notificación del rechazo a la instalación, "y no detectaron actividad".

El Concello, en un comunicado, ha insistido que tanto el titular de la atracción como la comisión de fiestas de Matamá "tuvieron notificación escrita de la falta de autorización" para poner en funcionamiento el 'saltamontes' "por no atender a los requerimientos de documentación". El escrito se firmó por última vez cerca de las 22:15 del jueves 1 de agosto.

"Tras enviar la notificación, la Policía Local se trasladó al lugar en la tarde del viernes 2 de agosto [horas antes del siniestro] y no detectó actividad", ha afirmado la administración local, que ha recordado que el suceso está siendo investigado en el juzgado, "que cuenta con toda la colaboración del Concello de Vigo".

Funcionó en Beade

A la oposición, en todo caso, no le bastan las explicaciones dadas hasta ahora por el Gobierno dirigido por Abel Caballero. Tanto el PP como el BNG han cuestionado por qué, dado que el 'saltamontes' no podía funcionar, no se procedió a precintarlo.

“Resulta cuando menos sorprendente que el Gobierno local pretenda ahora lavarse las manos descargando toda la responsabilidad", ha afirmado el portavoz popular, Miguel Martín, que ha asegurado que esta misma atracción "estuvo funcionando de forma irregular días antes en las fiestas de Santa Ana en Beade". Según el concejal, la solicitud para ambos festejos se realizó el mismo día, el 24 de julio, y que no fue hasta el 1 de agosto, una vez terminado el evento de Beade, cuando el Concello advirtió de la falta de documentación al propietario.

“¿Qué sentido tiene exigir el cumplimiento de una normativa si luego, ante el evidente incumplimiento de la misma, no hacen nada y se lavan las manos?”, ha criticado el edil, que se ha preguntado si desde el Gobierno se avisó a la comisión de las fiestas de Beade.

Comparecencia urgente

Desde el BNG, Xabier P. Igrexas ha esgrimido argumentos similares y ha solicitado formalmente la convocatoria "extraordinaria y urgente" de la Comisión Informativa de Seguridad, para que comparezcan tanto la concejala del ramo como el jefe de servicio.

"Como é posíbel que se emita unha notificación, comunicando a falla de permiso, o xoves ás dez da noite, dous días despois de que a festa xa se iniciara e cando as atraccións estaban en funcionamento”, ha cuestionado Igrexas, que luego ha insistido en la pregunta "que se fan todos os vigueses", la de por qué no se ordenó precintar el 'saltamontes'. "É evidente que o único que perseguía o Goberno municipal co seu comunicado de onte era evitar asumir ningunha responsabilidade sobre o sucedido e dirixir as culpas á Comisión de Festas".