La Xunta concede 700.000 euros a una empresa para crear pisos turísticos en Vigo

En pleno debate en la ciudad sobre la necesidad de frenar la expansión de las viviendas de uso turístico, que ya son cuatro veces más que las del circuito de arrendamiento tradicional, el Consello da Xunta informa de la aprobación de una ayuda que supera 699.000 euros –convocada por Turismo de Galicia con fondos de la UE– para rehabilitar un edificio construido hace 124 años en el número 31 del Paseo de Alfonso XII en el que se crearán pisos vacacionales.

La intervención la promueve la SL Fyneko Real Estate Investiment Trust, con sede en Sabarís (Baiona). Es la cabecera de un grupo que se dedica a la inversión inmobiliaria y almacenes en alquiler –es dueña de Cityvigo, que gestiona el arrendamiento en la ciudad de trasteros y minialmacenes modulares–. Facturó en 2022 1,7 millones de euros y cuenta con inmuebles para alquiler en diferentes partes de España: Alicante, Sanxenxo, Baiona... Suma más de 40 millones de euros en activos.

La ayuda autonómica, que cubre el 35% de la inversión prevista en el inmueble, forma parte de una línea de aportaciones para apoyar iniciativas tractoras que supongan la rehabilitación con usos turísticos de “lugares emblemáticos” del Camino de Santiago. Son subvenciones diseñadas por el gobierno gallego en el marco del Plan Xacobeo Next Generation, con una inversión de 5,3 millones.

Vigo ya cuenta con cuatro alojamientos de este tipo por cada uno de alquiler

La promotora presentó un proyecto de rehabilitación de un solar donde existía un edificio de planta baja más tres plantas y un ático. Se conservan exclusivamente las fachadas y los muros interiores que configuraban la caja de la escalera original. Se llevará a cabo una rehabilitación integral del inmueble, tanto interior como exteriormente, respetando la tipología original y conservando la escalera interior que conectaba las plantas.

Destacan desde la Xunta que el proyecto presentado “busca impulsar a economía local e promover a excelencia na oferta turística, polo que a empresa presenta acordos con diversas entidades privadas locais de restauración e gastronomía e levaron a cabo negociacións cunha ampla gama de restaurantes, bares e empresas de catering locais”. “O obxectivo foi establecer unha colaboración que beneficie tanto os hóspedes como os negocios de restauración da zona. Alianza con empresas de actividades ao aire libre e con empresas de turismo activo e deportes de aventura locais. O obxectivo céntrase en deseñar unha oferta de actividades ao aire libre que complemente a estancia dos hóspedes na rexión”, añaden.

El edificio es el único en estado ruinoso del Paseo de Alfonso / José Lores

Se trata de un proyecto para apartamentos que se destinarán a uso turístico compuesto por planta baja con zona de recepción, lavandería, sala común y vivienda accesible; planta primera con tres apartamentos; planta segunda con tres apartamentos; planta tercera con un apartamento tipo dúplex y dos apartamentos tipo estudio; y ático con apartamento tipo dúplex.

“As axudas benefician a todos os proxectos presentados e permiten mellorar a capacidade aloxativa do Camiño Portugués da Costa, o itinerario Xacobeo que máis está a medrar. No que vai de ano, recolleron a Compostela máis de 37.000 peregrinos que realizaron este itinerario, o que supón un incremento de máis do 50%”, indican desde San Caetano.

Esta noticia se da a conocer semanas después de que el Concello de Vigo retirase 15 ayudas a la rehabilitación de otros tantos inmuebles del Casco Vello tras conocer que estas propiedades habían sido inscritas en el registro de viviendas turísticas. Es más: el nuevo Plan Xeral prevé su limitación para evitar la reducción de la oferta de alquiler tradicional y, por ende, el incremento de los precios.