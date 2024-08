Aitana, tras conquistar Castrelos: "El mejor concierto de mi vida"

Aitana quedó fascinada con Vigo. Si ya durante el concierto la cantante catalana reconoció estar "muy emocionada" de estar en la urbe, este domingo compartía con sus seguidores que fue "el mejor concierto" de su vida. Lo hizo en su canal de WhatsApp, donde además añadió: "Me lo quedo para siempre en mi vida, en mi corazón, en todo lo que he sentido con vosotrxs. NO SABÉIS LO QUE SANÁIS… Os amo tanto".

"Es el último 'show' de la gira de Alpha. Habéis sido el mejor público de toda la gira”, pronunció este sábado Aitana ante decenas de miles de fanes que la esperaban con la mayor de las ilusiones en el auditorio del parque de Castrelos. Algunos incluso después de acampar durante tres días en el entorno para hacerse con las primeras filas.

Tras seis años de demora, la urbe acogió la segunda actuación de Aitana, aunque esta vez en solitario. Aitana y su Alpha Tour llevan desde el mes de marzo recorriendo el mundo y ayer la ciudad olívica acogió el último baile.

R. V.

Tras seis años de demora, la urbe acogió la segunda actuación de Aitana, aunque esta vez en solitario. Aitana y su Alpha Tour llevan desde el mes de marzo recorriendo el mundo y ayer la ciudad olívica acogió el último baile.

'Mi amor' fue la canción encargada de subir la temperatura en una noche en la que la cantante y el público lo dieron todo. Cuando empezó a sonar 'Vas a quedarte', el auditorio se iluminó con la luz de las linternas de los teléfonos de los espectadores, creando un ambiente especial y mágico.

Aitana, pura energía en Castrelos / Jose Lores

Con los primeros acordes de 'Las babys', Aitana desató una ola de energía y entusiasmo. El público bailó y coreó cada palabra con pasión y emoción, y la conexión entre la artista y sus fans se hizo más fuerte que nunca. Fue un momento culminante que dejó a todos con una sonrisa y el recuerdo de una noche inolvidable.