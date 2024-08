Tres noches a la cola para “asegurar la primera fila” en el concierto de Aitana

Fueron las primeras en llegar. El grupo de Sol González, de 18 años, vigilaba el entorno del auditorio de Castrelos desde el lunes, pero fue el miércoles cuando finalmente se plantaron a las 20.30 horas ante la puerta norte del recinto con el objetivo de lograr el mejor sitio en el concierto que dará Aitana este sábado (22h). “Queríamos asegurar la primera fila. No nos conformamos con otra cosa”, sentencia rotunda.

A pesar de ya han visto a la artista catalana en otras ocasiones, su devoción por ella no disminuye: “No sabemos qué puerta se abrirá primero, esperamos lograr el mejor sitio posible. Yo soy muy fan desde siempre, desde los castings de Operación Triunfo”, confiesa Sol.

Para mantener la “pole position” de la entrada norte, este grupo de 8 jóvenes ha establecido turnos de dos o tres personas que les permiten ir a comer y a dormir a casa, aunque ayer durmieron todos juntos en la cola de Castrelos. “Tenemos muy altas las expectativas, y Aitana siempre cumple. Yo salgo de cada concierto llorando de la emoción”, detalla.

La espera, la más larga de las decenas de seguidores que superarán los tres días de guardia, se le está haciendo amena y llevadera, en buena parte por el “buen ambiente que reina en la cola”.

“Que venga quien quiera que a mí nadie me saca de aquí. Quiero ver a Aitana en primer plano”. Así de contundente se muestra Noa Pereira, de 18 años, que con su grupo de amigas - ocho en total- hace guardia desde las 16 horas del jueves en la puerta norte del auditorio de Castrelos. Al ser varias, y casi todas mayores de edad, se han organizado entre ellas para mantener su posición en la cola: turno de mañana, de tarde y de noche. Esto les permite comer en casa y descansar, y aligerar el despliegue de bártulos en el parque hasta la esperada hora del concierto. Ya tienen callo en esto de las colas y las largas esperas: para lograr entradas para el show se plantaron ante las taquillas a las 23 horas de la víspera del inicio de la venta.

Caso contrario es del de Raquel Martínez que junto a una de sus hermanas hacen cola desde el jueves a las 11.30 por sus hijas pequeñas, de 9 y 11 años. “Encántalles Aitana”, resume. Al ser tan pequeñas, ellas no están apostadas en Castrelos: “Nós pasámolo choio, aínda que o levamos bastante ben”, asegura. También se han organizado entre ellas para cubrir los tres días que pasarán hasta el concierto, al que también acudirá en visita exprofeso su otra hermana, que reside en Suiza.

Raquel relata que acudieron con las niñas al concierto de Luis Fonsi, pero que no hicieron cola y quedaron atrás, por lo que no tuvieron buena visibilidad. Así que, para evitar otra desilusión, las pequeñas les pidieron lograr un mejor sitio para disfrutar de su ídolo: “O que faga falla para que as nenas vexan a Aitana en primeira fila, é por elas”, sentencia.