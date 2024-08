Sanitarios reclaman más personal para sacar el máximo partido al nuevo hospital

Más allá del debate que el informe del Consello de Contas de Galicia reabrió esta semana sobre si la elegida fue la mejor manera de que el área sanitaria lograra su tan necesario nuevo hospital o si este es más pequeño de lo inicialmente previsto, mandos medios del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) hoy o durante el traslado coinciden en el salto cualitativo en la asistencia que ha permitido la nueva infraestructura. Tanto por las instalaciones y la tecnología con la que se la dotó, como por la unificación y reordenación de servicios que propició. Ahora bien, para alcazar esa eficacia de la inversión que no encuentra el órgano fiscalizador y para sacar partido a esa “elasticidad de camas” con el fin de incrementar las cirugías, también lo tienen claro: hay que dotarla de más personal.

“Cuando cuentas por Europa que un hospital de mil camas cierra a las tres, se llevan las manos a la cabeza”, señala un jefe de servicio.“No se puede tener un recurso tan caro como un quirófano cerrado de tarde, es un despilfarro”, apoya otro mando. “Y las consultas, lo mismo”, añade un tercero. Para aumentar la actividad y acompasarla al aumento de la demanda que observan desde una población más envejecida, consideran que hay que ser “más eficientes”. Y, tras la reorganización del complejo ya aplicada, no ven otra solución que la que pasa por más medios para más personal.

Estos y otros profesionales consultados advierten que los médicos ya no están dispuestos a aumentar la actividad de tarde a base de horas extra –lo que en sanidad se conoce como peonadas y que se ofrece en algunos periodos del año–. Entienden que pueda hacerse de forma puntual por una situación extraordinaria, pero no de habitual. “La gente no está dispuesta a estar aquí metida todo el día”, apuntan. En su mayoría, los mandos consultados abogan por ampliar plantillas que permitan turnos ordinarios de tarde o jornadas deslizantes. Aunque indican que también hay otras fórmulas intermedias, como jornadas prolongadas con una retribución “que compense”. Recuerdan el importante seguimiento que tuvo la última huelga médica –en abril– para demostrar el “hartazgo” de unos facultativos que “ya no están dispuestos a sobreesfuerzos” sin contrapartida justa.

Mención aparte hacen de la falta de personal de Enfermería, que observan como “un problema grave” y “limitante”. La presidenta de la Junta de Personal y enfermera, Pilar Rodríguez (CIG). “Non hai falta de persoal real, senon decisións políticas que levaron a non darlles estabilidade e vanse ao sector privado ou fora”, explica y asevera que hay una elevada eventualidad –con muchas interinidades–. Lamenta que se siga contratando incluso por días, con “moita rotación dun servizo a outro”. “Hai que dar estabilidade aos contratos e melloralos, non tanto no salario, que tamén, como nas condicións de traballo e descanso”, reclama.

Los médicos son conscientes que un aumento de actividad no solo conlleva un mayor gasto en personal, sino también en material fungible. Y varios de ellos reclaman también otro robot Da Vinci, para que la población de Vigo tenga las mismas posibilidades de acceso a sus beneficios que tienen en las áreas de Ourense o Lugo que, con menos población, también cuentan con uno.

Gómez Caamaño: “¿Cuántas muertes hubiera supuesto la pandemia sin Cunqueiro?” El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha respondido al informe del Consello de Contas de Galicia sobre la concesión público-privada para construir el Álvaro Cunqueiro siendo, en sus palabras, “pragmático”: “¿Qué hubiese pasado si se hubiese optado por un modelo puramente público y cuando llegase la pandemia no se hubiese finalizado la obra del Álvaro Cunqueiro? ¿Cuántas muertes hubiese supuesto eso? Lo dejo ahí”. Del informe en el que el órgano fiscalizador cifra en 470 millones de euros el sobrecoste por no haber asumido la construcción con fondos públicos, Gómez Caamaño destaca el apartado en el que se reconoce que el plazo de ejecución por el modelo de contratación convencional tardan más de media en ejecutarse. Recordó que el Cunqueiro se construyó en 55 meses, frente a los “entre 8 y 15 años” de la alternativa pública. Aseguró, además, que una inversión convencional “penalizaría” al resto de la población de Galicia ya que supondría una reducción de otras invesiones para ajustarse al objetivo de déficit marcado en ese momento.“Es un gran hospital, de los mejores de España y de los más punteros de Europa”, concluyó siendo “práctico”. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como “responsables de las decisiones” exige al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, explicaciones “de forma clara e inmediata” y anunció una batería de preguntas en el Parlamento gallego para obtenerlas. “Ya están tardando”, reprochó y lamentó la “falta de transparencia” en la contratación de la obra del hospital, con una “reducción de superficie sin modificar el precio a la baja”. El informe del Consello de Contas remitirá su informe al Tribunal de Cuentas y Besteiro promete estar “atento” por si hay “responsabilidad de alcance a las cuentas públicas”, porque “todo parece indicar que sí”. Estuvo acompañado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado que en 2015 “más de 200.000 personas” salieron a la calle en protesta del modelo elegido para el hospital.

SOS Sanidade Pública espera que la Fiscalía actúe En la Plataforma en Defenda da Sanidade Pública de Vigo están “satisfechos” con un informe del Consello de Contas de Galicia que “viene a ratificar” lo que había denunciado y esperan que la Fiscalía “tome cartas en el asunto” porque “es un latrocinio”. También urgen el rescate. Este colectivo lideró las protestas frente a las modificaciones que el Gobierno del PP realizó sobre el proyecto para la construcción del nuevo hospital que había iniciado el bipartito y acabó denunciando la concesión en los juzgados gallegos y ante Bruselas, aunque se desestimó en ambos casos. Jesús Araújo, uno de sus portavoces, sostiene que el informe que se ha conocido esta semana “constata” la “falta de transparencia” y la “reducción del hospital”, entre otras cuestiones que habían denunciado. Rechaza el argumento de la actual Xunta de que asumir la obra con fondos propios era inviable y detalla que con el bipartito ya existía un proyecto financiero para pagar los 300 millones de la obra civil –con un plazo de ejecución de 4 años– y los 90 del equipamiento a través de la Sociedad Pública de Inversiones en 5 años. Se preveía que Sanidade lo devolviera a lo largo de 15. La CIG reclama también el rescate tras las conclusiones “demoledoras e contundentes” de Contas. “O modelo de xestión público privada demostrou ser unha fórmula cara e ineficiente”, destaca.

