Xunta y Diputación prevén tener listo el proyecto del nuevo Fraga ya este año

El cine-teatro Fraga empieza a sacudirse para volver a lucir como lo hizo antaño. Informan desde la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude que, “tras o establecemento do plan de usos”, se pondrá en marcha este mismo mes “un proceso participativo” con la previsión de que el proyecto quede redactado este año y se reserve la previsión de las primeras inversiones en los presupuestos de 2025. Xunta y Concello se lo compraron a Abanca por 9,3 millones.

Así lo comunicaron fuentes del equipo del conselleiro José López Campos, que se reunió por primera vez con el arquitecto César Portela, a quien Caixa Galicia, en su momento, le encomendó encabezar el proyecto de reforma del icónico inmueble tras comprárselo a la familia Fraga, obra paralizada en 2011. Abordaron junto con el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, el estado actual del edificio y posibles líneas de intervención para rehabilitarlo.

López Campos señaló que la reunión supone una primera toma de contacto “para analizar o estado actual do edificio e as actuacións previstas no anterior plan de obras e coñecer de primeira man varias cuestións a ter conta de cara a retomar unha reforma que quedou inacabada no seu momento”. Destacó que la intervención será “todo un fito porque recupera un espazo cultural emblemático na cidade viguesa para o seu uso público”.

El conselleiro indicó que están revisando la documentación previa con la que cuenta César Portela y que, desde la Xunta, se valora positivamente su predisposición a colaborar en el nuevo proyecto para un recinto que ya tiene muy estudiado. El compromiso del gobierno gallego es que el Fraga, con más de 80 años de historia, se convierta en el epicentro de la actividad cultural de Vigo con una amplia variedad de programaciones públicas y privadas.

Portela, en declaraciones a este periódico hace semanas, indicó que tan solo habría pendientes en torno a un 20% o 25% de obras en el interior del emblemático inmueble. “Falta rematar las instalaciones y los acabados. Queda relativamente poco”, apuntó. Adelantó esta situación el presidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, días antes: “Hay mucha obra ejecutada dentro”.

La intención es sacar el máximo rendimiento en beneficio de la sociedad a unas instalaciones que cuentan con un gran auditorio y un espacio que funcionó como sala de fiestas, propicio para proyectos basados en la exhibición, creación y participación del tejido artístico. El acuerdo de compraventa se materializó el 19 de julio por 9,3 millones de euros, de los cuales el gobierno gallego aporta el 51% y el provincial, el 49%.