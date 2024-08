Una procesión que creció con Vigo

La ciudad de Vigo se prepara un año más para celebrar la multitudinaria procesión en honor al Cristo de la Victoria. Este cortejo religioso reunirá este domingo a miles de fieles en torno a la figura del Santísimo. La celebración del fervor por el Cristo de la Victoria, con siglos de historia, no ha sido siempre como la conocemos hoy en día. Las circunstancias sociales, políticas y religiosas no solo han provocado cambios en el conjunto de los vigueses, sino que también lo han hecho en sus tradiciones, y la procesión del Cristo de la Victoria no es una excepción. La procesión es un fiel reflejo de la transformación de la propia ciudad.

Fieles en procesión en 2022. | // J.LORES

Cambios de recorrido

“La historia de la procesión cuenta como Vigo se ha convertido en ciudad”. Así lo sostiene la historiadora Montserrat Paz, quien cuenta para FARO como su recorrido fue creciendo al tiempo que la ciudad se expandía. En sus inicios en el año 1810, la procesión solo recorría el recinto amurallado, alrededor del antiguo templo.

En el año 1836, con motivo de la petición de las monjas del Convento de los Remedios, la procesión llega hasta el Arenal para que las monjas pudieran adorar al Cristo.

Con la calle Príncipe convirtiéndose en una de las más importantes de la ciudad, en 1862, vecinas de la zona consiguieron que la procesión pasara por este espacio.

El auge de la calle Príncipe resulta relevante, ya que en 1879, una compañía teatral que se encontraba en la ciudad proporcionó luz eléctrica a esta calle con motivo de la procesión del Cristo de la Victoria. Un año después, en 1880, el alcalde de la ciudad Antonio López de Neira, desde su casa en la calle Príncipe, alumbró también la procesión cuando el Cristo pasó por ella.

Fieles en procesión en 1980. | // LLANOS

Con el florecimiento de la zona del ensanche burgués de Vigo, a partir de 1881 se lleva la procesión hasta esa zona, celebrando al tiempo unas fiestas con carreras de ciclismo, actuaciones musicales. Y se decoraba la zona con farolillos.

No fue hasta 1953 que se realizaría otro cambio en el recorrido de la procesión. En ese año ya contaba con la presencia de miles de personas, por lo que fue necesario trasladar la procesión a la zona del Berbés.

Las obras en la ciudad impusieron cambios en el recorrido. En 1989, la reforma de la calle Príncipe obligó a que el Cristo pasara por Policarpo Sanz y en 2019 las mejoras en Policarpo Sanz devolvieron la procesión a Príncipe.

Cambios en las fechas

Aunque actualmente todos los vigueses recuerdan esta celebración el primer domingo de agosto, no siempre fue así. La procesión ha sufrido dos cambios de fecha a lo largo de sus más de doscientos años de antigüedad.

Como el motivo de su origen fue la celebración de la Reconquista, la salida del Santísimo se realizaba este día, el 28 de marzo.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas y la posible coincidencia con celebraciones religiosas relacionadas con la Semana Santa hicieron que en 1866 se cambiara la fecha al mes de junio.

A pesar de este cambio, en el año 1883 se cambió la fecha porque en el mes de junio seguía lloviendo demasiado para poder sacar al Cristo.

“Finalmente y después de estos cambios, se decidió que la procesión del Cristo de la Victoria se celebrara el primer domingo de agosto, y así sigue siendo a día de hoy”, declara Montse Paz.

Párroco y autoridades en la procesión en 1989. | // GUILLERMO CAMESELLE

Cambios en las tradiciones

El paso de los años y la evolución de la sociedad imprime cambios en las tradiciones. Inicialmente el Cristo iba a hombros de costaleros, pero en “1953 se le pusieron unas ruedas”, expone Carlos Borrás, presidente de la Cofradía del Cristo de la Victoria.

Desde la constitución de esta cofradía en 1953, se han mantenido las principales tradiciones. “El Cristo es descendido y se ofrecen velas, estas ofrendas antes se hacían dentro de la iglesia, hasta que hubo un incendio y se prohibió introducir en la iglesia todo tipo de velas prendidas”, relata, por su parte, Paz.

Así como se conservan unas tradiciones se empiezan otras. “Ahora cantan corales, hay un acto en la Puerta del Sol, vienen a hacer alfombras y hay una ofrenda de flores”, manifiesta Borrás.

Otra introducción significativa es la lectura del pregón. “Desde 1970 una persona relevante de la ciudad de Vigo lee el pregón el día antes de la procesión”, cuenta Paz.

Una de las más grandes de Europa

“Es una procesión que tiene 215 años de historia, antes era más pequeña pero ahora es multitudinaria”, declara Carlos Borrás. “Es una de las procesiones a un solo paso más grandes de Europa”, señala orgulloso.

La devoción por el Cristo de la Victoria en Vigo es tal que los fieles que no pueden acudir acompañando al Santísimo el domingo, hacen el recorrido de la procesión los días previos. “Eso es una peculiaridad que solamente hay en Vigo”, declara Borrás.

Significado para los vigueses

A pesar de todos los cambios que ha sufrido la procesión a lo largo de la historia, lo que no ha cambiado en absoluto es el significado que ostenta para los vigueses. “Trasciende más allá de lo religioso, no hay vigués que no quiera al Cristo, es una devoción muy grande”, remarca Borrás.

Coincide Montserrat Paz: “la gente lo asocia con ser de Vigo, lleva muy arraigado el símbolo de la ciudad”.

Los vigueses ya están esperando con ansias la llegada de este domingo para, por fin, como dice el Himno al Cristo de la Victoria:

“Alza Vigo, la frente serena

Y contempla a tu Cristo en la Cruz;

Y verás como envuelve a este pueblo

En torrentes de amor y de luz”.’

