La meta de operar un 10% más se resiste en los primeros ocho años del Álvaro Cunqueiro

Además de poner pegas a la legalidad de la concesión para la construcción del Álvaro Cunqueiro y de concluir que el modelo de colaboración público-privado que la Xunta estrenó con esta infraestructura sanitaria –y no volvió a usar– está resultando más costoso para las arcas públicas que el tradicional, el Concello de Contas de Galicia sostiene que no es eficaz. Que no cumple con los objetivos que se perseguían. El órgano fiscalizador recuerda que el Plan funcional que analizó las necesidades del área sanitaria fijaba un aumento del 10% de las cirugías como “escenario óptimo”. Una meta que aún no se ha alcanzado.

El año anterior al estreno del complejo de Beade, con tres quirófanos menos y una organización quirúrgica menos eficiente, se llevaron a cabo 34.829 operaciones (2014). Fueron necesarios dos años de rodaje para superar los problemas iniciales del traslado y el retraso en la dotación y poder empezar a incrementar estos números. En 2017 fueron 36.430; en 2018 bajaron a 35.009; y en 2019 alcanzaron el máximo de los quirófanos públicos de la ciudad: 37.042. Era en un 6,3% más que antes del Cunqueiro.

La pandemia de COVID dio al traste con este crecimiento –bajó a 27.988 en 2020 y a 28.300 en 2021– Es lo que alega al informe la Dirección General de Recursos Económicos del Sergas y es lo que sucedió. Argumenta también que las cifras de 2022 y 2023 están “en la línea de recuperación”. El caso es que, a pesar de la fuerte inyección económica del plan de choque del año pasado para volver a ponerse al nivel de 2019, no se ha logrado llegar ni al de 2014: el Chuvi cerró el pasado ejercicio con 33.283. Un 10% menos que antes del COVID. Justifica también el Sergas que “en el período de análisis” dejaron de considerarse cirugías procesos que hoy se hacen en salas, pero no las cuantifica.

Sí han crecido un 12% las urgencias y en un 9% las consultas externas en 2023 con respecto a 2014.

Aunque los avances actuales tienden a evitar los ingresos, el número de camas había resultado una limitación para la actividad del Chuvi antes del Cunqueiro, por lo que su aumento era una cuestión importante cuando se planificó. La aspiración era llegar a 2.000, pero se han movido en una horquilla de 1.178 a 1.366. Este máximo se alcanzó en pandemia y son solo 125 más que las anteriores al estreno de Beade. Contas destaca que la “elasticidad” para hacer dobles habitaciones “no tiene lugar en la práctica”.

Reducción de superficie útil hospitalaria

En cuanto a la reducción de la superficie según el proyecto básico, además de los 5.000 metros cuadrados que perdieron los laboratorios, cifra en un 41% lo que bajó Radiología o un 33% las áreas ambulatorias y hospitalización. Aumentaron en 9.000 las de espacios de crecimiento futuro.

Povisa

En relación a reducir la dependencia de Povisa, cuyo peso relativo debía pasar del 22 al 15% en 2017, tampoco se cumplió y el concertado mantiene un nivel bastante estable de obligaciones reconocidas hasta 2021.

Si el área tiene ya el hospital que necesitaba, “el mejor de España” en palabras del PPdeG, ¿qué es lo que falla ahora para no conseguir estos objetivos asistenciales?

Mosquera sobre el modelo del nuevo hospital: “Es la decisión de la que me siento más satisfecha” “¿Cómo sería pasar la pandemia que nos tocó vivir sin el Hospital Álvaro Cunqueiro?”. Con esta pregunta cierra su escrito de alegaciones al informe del Consello de Contas la que fue gerente del Sergas durante la gestación de la licitación del complejo de Beade y conselleira de Sanidade en su construcción y estreno. La que fue destituida tras la histórica manifestación por los problemas en el arranque del hospital, asegura que la decisión de optar por este modelo es “posiblemente” de la que se siente “más satisfecha” en su “dilatada vida profesional, siempre en favor la sanidad pública”. Justifica que era “urgente e imprescindible” por el estado “deficiente” del Xeral y el Cíes, sin los “mínimos exigidos” de calidad y seguridad”, pero había una “enorme crisis económica en España”. Añade que el ICO lo avaló “sin fisuras” y que Intervención General del Estado y el Banco de España dieron su “visto y place”. Su antecesora al frente de Sanidade, Pilar Farjas, le resta valor al informe Contas por su “clara posición desequilibrada ideológica o valorativa prefijada”. Le reprocha que no resuelva si hubo “servicios o programas alternativos que la Xunta podría o debería haber dejado de realizar para financiar” las obras con fondos propios y censura que “mantenga la ficción” de que esto último era posible.

Caballero exige explicaciones “inmediatas” a Feijóo y a Rueda

Explicaciones “inmediatas” a “Galicia entera” y que asuman “su responsabilidad política” por “un hospital más pequeño y con un sobrecoste de 470 millones de euros”. Eso es lo que exige el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al que lo era cuando se contrató la construcción del Álvaro Cunqueiro, Alberto Núñez Feijóo. “Tienen que dar explicaciones porque estamos hablando de tantos y tantos millones de euros”, resaltó y las reclamó “hoy mismo” [por ayer].

Aunque el PPdeG dejó la tarea a su secretaria general, Paula Prado, que replicó que “sin el modelo elegido” se habría demorado 15 años. Caballero les reprochó además que contabilicen este dinero como presupuesto dedicado a Vigo cuando “lo regalaron a una empresa”. “¿Cómo van a asumir su responsabilidad política? Porque esta ciudad se la va a pedir.

El BNG tilda de“estafa gigantesca” la concesión y urge el rescate Además de demandarle “moitas explicacións sobre este entramado de irregularidades que denuncia o Consello de Contas”, el Bloque Nacionalista Galego urge al Gobierno galego a dar “un xiro de 180º nas súas nefastas políticas sanitarias”, empezando por recuperar la concesión del Álvaro Cunqueiro. Brais Ruanova, diputado nacionalista por Vigo, calificó el “modelo privatizador imposto polo PP” de “estafa xigantesca” tanto para la ciudadanía de Vigo como para el conjunto de Galicia. “As case 600.000 persoas da área sanitaria de Vigo padecen un hospital privatizado e recortado, e con menos prestacións das inicialmente proxectadas e necesarias”, denunció y remarcó que el informe fiscalizador habla además de un proceso de adjudicación “irregular”. “Foi un proceso acelerado, mal planificado e deseñado en función de intereses privados”, añade.

