El hallazgo del teléfono móvil de Manuela Barbosa cerca de sus restos permite su análisis

Junto al ADN, la telefonía móvil es un elemento clave en cualquier investigación policial. En la que realiza la Guardia Civil del caso de Manuela Barbosa los agentes pudieron recuperar el teléfono móvil de esta mujer de 66 años cerca de donde hace algo más de un mes se hallaron sus restos óseos en Arcade, dispositivo que está siendo objeto de análisis en busca de posibles pistas de lo que le ocurrió aquel 13 de julio de 2021 en la que se la vio por última vez con vida cuando caminaba hacia la casa de una de sus hijas, ubicada a escasos 300 metros de la finca en la que fue encontrada muerta. Además del terminal, junto a la víctima aparecieron sus objetos personales, como una cartera con fotos o sus joyas. La información verbal trasladada a los agentes por parte del Imelga tras una primera valoración del cráneo es que éste presenta golpes compatibles con un objeto contundente y que todo apuntaría a un homicidio. Pero el Instituto Armado no descarta aún la posibilidad de que la sexagenaria se desorientase, falleciese en dicha finca por causas naturales o al caerse y que los impactos de la cabeza hubiesen sido causados post mortem por alguna de las desbrozadoras que limpiaron el terreno estos últimos tres años. De hecho, enviaron fotografías al antropólogo forense de una de las máquinas usadas, y concretamente de las protecciones que tiene, para que explore al detalle dicha posibilidad.

En su día, cuando esta vecina de Redondela desapareció, aunque el teléfono móvil que ahora es objeto de análisis no estaba aún en sus manos, los agentes ya pudieron saber a través de la operadora que la pista de la mujer se perdía en Arcade. Allí el terminal dio su última señal y allí, por ello, se realizaron exhaustivos rastreos en busca de la víctima que no dieron resultado. Tuvo que ser el casual hallazgo de un operario contratado por los dueños de la finca para desbrozar el terreno lo que permitió, el pasado 18 de junio, dar con los restos esqueletizados de Manuela, quien residía en Redondela pero se trasladaba con frecuencia a Arcade, como hizo el día de su desaparición, por motivos familiares. En la parcela ya no se cultivaba nada, pero es limpiada año tras año dada la abundante maleza que crece en la misma y que ocultó, hasta hace unas semanas, el fatal destino que tuvo Barbosa.

Gestiones

Tras el hallazgo, la Guardia Civil no descartó ninguna hipótesis pero la información verbal que les trasladó el antropólogo forense del Imelga Fernando Serrulla, al que se encargó el análisis de los restos óseos, les hizo ponerse en el escenario de un homicidio, por lo que los agentes se han volcado en estas pesquisas. A la espera de tener el informe forense por escrito sobre esos restos óseos con las conclusiones ya definitivas –que aún no han recibido–, los agentes de la Comandancia de Pontevedra siguen también explorando otras opciones.

Una es la de que Manuela, que caminaba por la calle a plena luz del día y por una zona transitada, se desorientase aquella jornada calurosa, llegase a la finca, falleciese sin intervención de terceras personas y que los sospechosos golpes hubiesen sido en realidad causados sin intencionalidad por alguna desbrozadora cuando la mujer llevaba ya tiempo muerta oculta entre la maleza.

Los impactos en la cabeza son compatibles con un objeto contundente y romo, es decir, sin punta ni filo cortante, lo que a priori no casa con esta máquina de jardinería, pero, en su objetivo de no dar nada por sentado, los agentes, junto a fotos de la desbrozadora, enviaron al forense imágenes de las protecciones que ésta tiene por si podrían casar con los golpes y con el hecho de que el cráneo hubiese aparecido bastante separado del tronco y otros huesos del cuerpo de la víctima.

A la espera aún del informe de ADN sobre la identificación Los objetos personales hallados certifican que los restos óseos de Arcade son de Manuela Barbosa, pero aún falta la identificación oficial. El Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela, que ya tiene el informe preliminar de la autopsia, aún está pendiente de recibir el informe genético sobre dicha identificación. Dado que hay que esperar por el ADN, hasta que esto ocurra, según confirmaron fuentes del TSXG, “no habrá novedades a nivel procesal” en la causa judicial abierta.

