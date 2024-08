Denuncian que el paseo de la capilla de A Guía lleva dos años cerrado

La Asociación Veciñal de Teis denuncia que el paseo de la capilla de A Guía lleva dos años cerrado. “Esta decisión tomouna o Concello seica polo mal estado de conservación, pero non houbo ningunha actuación”, lamenta. Critica que no haya un baño en la zona ni se potencie y que no llegue el autobús turístico. Además, pide poner en valor los restos arqueológicos localizados hace meses.