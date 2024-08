Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Supervivientes achacan a la rotura de una compuerta el naufragio del 'Argos Georgia'

Será la Marine Accident Investigation Branch (MAIB, homóloga en Reino Unido de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, Ciaim) la encargada de ejecutar la investigación y determinar las causas oficiales del siniestro, teniendo en cuenta que el pesquero tenía pabellón de Santa Helena –el pequeño Estado ha delegado esta tarea de indagación en el MAIB– y que el hundimiento se produjo en aguas jurisdiccionales británicas. Con todo, testimonios de supervivientes y de tripulantes del 'Argos Georgia' en otras mareas han señalado ya por dónde entró la vía masiva de agua que, a la postre, terminaría devorando el buque. De los 27 tripulantes que iban a bordo, 14 fueron rescatados con vida; cuatro cuerpos no han sido todavía localizados. En particular, las mismas fuentes señalan un punto crítico de entrada: el de la compuerta del costado de estribor, que ya daba fallos antes de salir a la mar. “Estaba estropeada, no se cerraba del todo. Con el mal tiempo, voló”.