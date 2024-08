Quince amigos y once años, al ritmo de las canciones de taberna

El amor a la música es lo que une a estos quince amigos, integrantes del grupo de música tradicional Airiños do Mar de Teis. Las ganas de pasarlo bien, de compartir tiempo con amigos y con familia y de disfrutar de la música son la principales razones de que este grupo musical lleve once años participando en el certamen musical “Cancións dos Nosos Barrios”, que se celebra en el parque de San Roque. Así lo describe José Lid, Pipo, un componente del grupo. “Lo bonito de esto es compartir, cantar que es lo que nos gusta hacer, reunirnos con amigos, con familia y disfrutar”, declara.

El “Certame Cancións dos Nosos Barrios” llega este año a la decimosexta edición con la intención de acercar la música tradicional a la gente de Vigo. “No hay que perder esto (señala al corazón). Es muy importante mantenerlo vivo, es lo que mantiene viva la tradición, escuchas canciones, un bolero que se escuchaba en las tabernas y canciones, que como el nombre dice, dos nosos barrios”, manifiesta.

Originariamente, el grupo se formó en el año 1926, siendo un grupo que contaba con un orfeón y banda de gaitas. Con el estallido de la Guerra Civil y otras circunstancias se deshizo el grupo en el año 1950, pero “el nombre siempre quedó”, dice Pipo. Años después, estos quince amigos se encargaron de recuperar el nombre.

“Somos una asociación sin ánimo de lucro, cuando vamos a Luar o a tocar fuera no vamos en nuestros coches, alquilamos un bus y vamos con toda la familia, lo que ganamos lo destinamos a muchas cosas,a pagar el autobús, a comprar material, también tenemos dos discos grabados que vendemos al precio de coste.”

Aunque en este certamen el estilo de música que más se toca es la música tradicional gallega, Airiños do Mar de Teis toca música tradicional argentina, sambas, chamamés, etc. además de la música propia de la zona.

La forma de vivir este certamen musical es lo que lo hace único. “Aquí todos cantamos, bien, mal o regular, pero todos venimos a cantar, cada uno a su manera, y a pasarlo bien, eso es lo más bonito”, dice Pipo.

La principal influencia musical del grupo es Fuxan os Ventos. “Para mí era lo más grande, en el grupo hemos cantado algo de ellos adaptado a que somos más. Nos gusta mucho la música tradicional gallega, la música folclórica de cualquier sitio en general”, señala Pipo.

Además de estas influencias, Airiños do Mar de Teis componen nuevas canciones para este certamen. “Cuando venimos a cantar aquí estamos dos meses creando canciones nuevas. En los once años que llevamos, hemos hecho cuarenta y cuatro canciones nuevas, nunca repetimos y no queremos repetir nunca”, destaca Pipo.

Hace un llamamiento al Ayuntamiento de Vigo declarando que el certamen se queda pequeño: “Debería haber un gran festival en Castrelos patrocinado por el Ayuntamiento, iría mucha más gente, estoy seguro de que Castrelos se llenaría.”

Música y tradición se juntan en este certamen que pretende seguir manteniendo vivo el folclore, la música tradicional y la esencia de quienes somos. Vivido como una reunión de muchos amigos que comparten una misma pasión: el amor por la música. “Juntarnos, discutir, porque la música tiene que ser discutida y ver a personas mayores pasarnoslo bien, es lo bonito”, concluye finalmente Pipo.