De Estados Unidos a Vigo... para verse 20 años después

“Sentir que es un soplo la vida.

Que 20 años no es nada”.

Estas palabas del cantante uruguayo Carlos Gardel, de su clásico Volver, podrían ser la banda sonora del momento que está viviendo María Navia, una vecina de Vigo que se reencontró recientemente con su hermana Raquel tras más de 20 años alejadas. Nacidas en Uruguay, como el artista que dio alas al tango, volvieron a verse para intentar recuperar en unas semanas en Vigo todo el tiempo que caminaron separadas.

El 18 de julio, llegó a Peinador Raquel con su marido, Juan Zubiria, y el hijo de ambos, José Pedro Lima, de 25 años. Residen actualmente en Estados Unidos, a más de 5.000 kilómetros de Vigo, donde María vive desde hace unos 19 años –pasó por Málaga y Granada antes de llegar a la ciudad olívica–. Decidieron volver a verse tras pasar María por varios problemas de salud. “El corazón nos decía que el momento era ahora”, explica esta viguesa de adopción.

Juan, María y José, en el reencuentro en el aeropuerto de Peinador. / Adrián Irago

Reconoce estar “muy emocionada”. Le cuesta describir cómo se siente y los días con su familia se le escapan entre los dedos. “Se pasan rapidísimo. Están en mi casa y no me lo creo. Al principio, nos mandábamos cartas y nos llamábamos. Más tarde, ya nos comunicábamos por videollamada”, explica María, que asegura estar “muy feliz por este reencuentro tan ansiado”. Para ella, estas más de dos décadas no son nada al lado de la euforia por volver a verse.

La familia ya recorrió los lugares más turísticos de la ciudad de la mano de la anfitriona, que traslada el placer que les provocó visitar juntos Samil y O Castro, los dos sitios de Vigo con más encanto, en su opinión: “Se quedaron enamorados”. También conocieron otros rincones de Galicia, como Santiago. “Es demasiado tiempo sin vernos. Ya era hora. La última vez que había visto a mi sobrino, tenía cuatro años”, recuerda María.

María, con una blusa azul y blanca. A su izquierda, Raquel. Detrás, Juan y José. / Cedida

Raquel comparte la emoción de su hermana. “Es un viaje que teníamos programado desde hace un tiempo. La rutina de cada uno hace que los días vuelen y, como María estuvo con problemas de salud, no quisimos esperar a que las cosas se agravasen para reencontrarnos. Espero que Dios le preste muchos años más de vida”, anota antes de comentar que le calentó el corazón volver a ver a sus sobrinas, de 31 y 36 años, en una ciudad tan “bonita” como Vigo, de la que destaca el ambiente en las calles, la limpieza y la organización.

Una familia "muy unida"

La hermana de María deja claro que la familia está “muy unida”. “Somos seis hermanos repartidos por el mundo: Uruguay, Argentina, España, Italia y Estados Unidos. Soñamos con juntarnos todos en algún momento”, apunta. Por ahora, disfruta con su hijo y marido en Galicia, donde estarán hasta el miércoles que viene.

Su marido, Juan, asegura que el reencuentro era un “objetivo”. Le da las gracias a Dios por hacerlo posible. “Es muy importante para nosotros”, indica antes de señalar que, hace unos años, ya tuvieron la suerte de ver a una de las hijas de María en Estados Unidos. En su estancia en Vigo, se encarga de deleitar a los suyos con comida: es chef. De la ciudad, destaca la organización de los supermercados y el pescado fresco. “Es lindo caminar y tener negocios cerca”, finaliza.

