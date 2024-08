Contas cifra el ahorro del Cunqueiro en 470 millones de licitar obra y servicios por separado

A la hora del control que la Administración lleva a cabo sobre la concesión, el órgano fiscalizador reconoce la labor “efectiva” sobre la prestación de los servicios no clínicos, con penalizaciones por calidad o falta de disponibilidad. En cambio, es más duro con la fiscalización que se llevó a cabo durante la contratación y la fase de obras. Habla de “debilidad” en este seguimiento.

El control de la construcción se confió a una Oficina Técnica de Seguimiento, encomendada a la empresa pública Galaria. Pero señala el Consello de Contas que, en la práctica, “la contratación de sus integrantes fue realizada por la propia concesionaria, con la supervisión de Galaria”. “Esto no sólo supuso que las contrataciones no se realizaran con las garantías que ofrece la legislación para los contratos públicos, sino que también supone un riesgo en la efectividad del control”, reprocha. Por otra parte, censura que en una obra de esta cuantía se simplificara la tramitación administrativa renunciando al estudio de viabilidad y optando por uno económico-financiero externalizado. Se contrató a Pricewaterhouse Coopers y destaca que el texto contiene hipótesis que “no están correctamente determinadas” y que pueden “inducir errores” en el cálculo de la inversión. Además, advierte que este aludía a un plazo de prestación de servicios de 17 años y acabaron siendo 20, así como que incluía también la prestación de los servicios no clínicos en el centro Taboada Leal y el PAC de Vigo, que finalmente fueron excluidos.