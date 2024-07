El BNG pide más recursos para el Consorcio Casco Vello de Vigo

El BNG propone multiplicar por 10 los recursos que destinan el Concello y la Xunta en el Consorcio Casco Vello. Pide aumentar la capacidad de intervención de esta entidad para “promover a rehabilitación de inmóbeis para alugueiro a prezos accesíbeis diante do grave problema de acceso social á vivenda na cidade”.

“Consideramos ridículo que a capacidade de investimento do Consorcio Casco Vello para este ano 2024 sexa de apenas 1,2 millóns de euros, practicamente a metade do que vai gastar o Concello nos concertos de Castrelos”, valoró el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, que trasladó esta propuesta en el Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo celebrado ayer.

Igrexas demandó “pasar dos ridículos 44.000 euros que achega o Concello cada ano a un mínimo de 440.000”, mientres que de la Xunta reclamó recursos por importe de 4 millones de euros “en lugar dos escasísimos 400 mil que transfire na actualidade”. “Son contías perfectamente asumíbeis a nivel orzamentario por ambas as dúas administracións”, anotó.

Este “maior investimento” permitiría, según el BNG, “unha maior actuación do Consorcio fronte as apenas seis rehabilitacións proxectadas para este ano”: “Urxe meter unha marcha máis no proceso de rehabilitación do casco histórico”.