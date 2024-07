El "Anthem of the Seas" abarrota Vigo de cruceristas

Una nueva oleada de cruceristas arribó este miércoles al puerto de Vigo a bordo del gigantesco Anthem of the Seas, que hacía su tercera visita de la temporada a la terminal de cruceros de las seis que tiene programadas.

Los más de 4.000 pasajeros británicos que arribaron a primeras horas de la mañana regresan a Inglaterra donde este viernes culminarán un itinerario de dos semanas en el que antes de llegar a Vigo pasaron por Cádiz, Cagliari (Cerdeña), Civitavecchia, Villefranche, Barcelona y Lisboa.

Esta escala, que supuso el mayor desembarco de cruceristas del mes, puso el colofón al tráfico de cruceros de julio en Vigo, que sumó 20.200 pasajeros y 7.600 tripulantes llegados a bordo de siete buques, de los que Serenade of the Seas y Celebrity Apex lo hicieron en escala inaugural. La agenda de agosto la abrirá el Anthem of the Seas, que regresará a Vigo el próximo domingo.