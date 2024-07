Condenas de hasta 12.000 euros por poner los datos de clientes en ficheros de morosos

Entre los miles y miles de litigios que entran cada año en los juzgados de Primera Instancia hay un tipo de procedimiento que, de forma tímida entre estas montañas de expedientes, empieza a despuntar. Se trata de las demandas en las que los ciudadanos denuncian vulneración del derecho al honor por su inclusión en ficheros de solvencia patrimonial, los popularmente conocidos como ficheros de morosos. Desde el verano de 2023 hasta la actualidad los magistrados de los órganos unipersonales civiles de Vigo y los de la Sección Sexta de la Audiencia encargados de resolver los recursos de apelación en segunda instancia dictaron casi una treintena de sentencias de esta materia en la que la mayoría de los casos derivaron en condenas al concluirse que la inclusión en dichos registros fue indebida, estableciéndose a favor de los perjudicados indemnizaciones que oscilaron entre los 2.000 y los 12.000 euros. Hubo también absoluciones, es decir, asuntos en los que los jueces sí vieron ajustada la introducción de los datos personales en dichos ficheros al estar acreditada la deuda y haber cumplido las entidades el resto de requisitos que se exigen legalmente para hacerlo. Junto a los bancos tradicionales y las financieras dedicadas a préstamos rápidos, las demandas tramitadas en la ciudad olívica van también dirigidas contra otras entidades como compañías telefónicas o fondos buitre.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales es uno de los pilares, legalmente hablando, de estas sentencias. Conjuntamente, claro está, con el artículo 18 de la Constitución Española, el que protege el derecho al honor. En los fallos judiciales emitidos en el último año en Vigo la indemnización más alta concedida ascendió a 12.000 euros. Se trata de una resolución en la que el Juzgado de Primera Instancia 4 primero y la Sección Sexta de la Audiencia a continuación estimaron la demanda de un ciudadano contra un banco por introducir sus datos en las bases de datos de incumplimiento de obligaciones dinerarias Badexcug y Asnef. La entidad lo hizo pese a que el demandante comunicó su voluntad de cancelar el préstamo que restaba y realizó una transferencia con la cuantía íntegra –288 euros–: debido a su inclusión indebida en esos ficheros, al litigante le denegaron préstamos y, de hecho, la imposibilidad de conseguir financiación le hizo perder 500 euros que ya había entregado como arras en un contrato de compraventa de un vehículo que finalmente no pudo adquirir. “En modo alguno”, concluyen de forma tajante los jueces, “se podía considerar moroso” a dicho ciudadano.

Suplantaciones de identidad

Este cliente ya había pagado lo que debía. En otros casos, las condenas se basan en que la deuda tenía “carácter controvertido” porque la misma había sido objeto de reclamación judicial y hay casos incluso en los que los afectados ni siquiera habían pedido el dinero que se les reclamaba y que provocaron que sus datos acabaran en ficheros de morosos: habían sido víctimas de suplantaciones de identidad por parte de estafadores que usaron sus nombres y apellidos para contratar créditos. Es el supuesto de la condena de 10.000 euros impuesta por el Juzgado de Primera Instancia 8 a la plataforma Aplázame S.L. El afectado tuvo que ir a la vía judicial ya que la financiera no mostró “colaboración alguna” para retirar sus datos de las bases de solvencia patrimonial, viendo como en el período en el que estuvo expuesto en estos ficheros un banco le denegó un préstamo y le rechazaron operaciones financieras en comercios.

Cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de graduar estas indemnizaciones son el tiempo transcurrido desde la inclusión en el fichero de morosos, las gestiones para salir del mismo, el número de consultas efectuadas en dichos registros y el propio “descrédito” que supone para el afectado estar en estas bases de datos ya que una imputación como la de ser moroso “lesiona la dignidad” y “menoscaba la fama”.

Una controvertida notificación enviada por correo o el caso del deudor despreocupado

La Ley Orgánica 3/2018 cita en su artículo 20 los requisitos que deben cumplir las financieras para que se “presuma” como lícito la inclusión de un cliente en un registro de morosos. La norma aclara que los datos deben haber sido facilitados por el acreedor “o por quien actúe por su cuenta o interés”. Y deben tener relación con “deudas ciertas, vencidas y exigibles”, cuya existencia o cuantía no esté siendo objeto de reclamación administrativa o judicial. Además, para poder incluir a un cliente en una base de datos de estas característica debe habérsele informado de dicha posibilidad “en el contrato o en el momento de requerir el pago”.

Pese a la claridad de la ley, se podría decir que hay casos que jurídicamente no están del todo claros: no son pocas las condenas en primera instancia que acabaron en absolución en la Audiencia. Y al revés. Un caso así se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Vigo. Esta sala sentenció inicialmente a Aiqon Capital España S.L. y a Aiqon Capital Lux SARL a indemnizar con 50.000 euros a un ciudadano por intromisión ilegítima en su derecho al honor por incluirlo en el fichero Equifax: el juez no vio acreditado el requisito legal del “previo requerimiento de pago” de la deuda que se reclamaba, que ascendía a casi 18.000 euros, al no constar la recepción por parte del litigante de la carta con dicha información que le fue enviada por correo ordinario. Pero la Audiencia revocó la condena: ve acreditado que la carta sí se envió y lo que no consta es que la misma hubiese sido “devuelta”.

En otro caso el asunto fue desestimado en primera instancia y estimado en la Audiencia, pero la indemnización ha sido finalmente anulada por el Supremo: el deudor adoptó una “conducta pasiva”. Pese a que no hubo requerimiento previo de pago, el Alto Tribunal concluye que el hombre sabía que debía dinero y no pudo verse “sorprendido” por estar en un registro de morosos.