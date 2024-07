“Es insalubre; si sé esto, no vengo”

“Hubo un festival, ¿no? Será que aún no limpiaron los restos”. Nada más lejos de la realidad. Los comentarios sobre las causas que motivaron el esparcimiento de residuos y basura por el entorno de Samil eran constantes entre los cientos de turistas que se desplazaron ayer al arenal vigués aprovechando el buen tiempo, circunstancia que todavía agudizó más los problemas acrecentando los olores y la presencia de moscas y otros insectos que aleaban entre la suciedad.

Asombrados pero para ma se mostraron todos ellos, y más al conocer las circunstancias: una huelga de los operarios de la concesionaria municipal del servicio de limpieza de Parques y Jardines, que acumula ya cerca de dos semanas. “Lo había leído pero vine a Vigo igual porque creía que a estas alturas ya estaría solucionado”, comentaba indignada la familia Miranda. Llegaron de Portugal este fin de semana después de visitar la playa de Samil en otras ocasiones, pero ahora no dudaban en calificarla de “desagradable”. “Está todo muy sucio, sabía que había este problema pero creía que a estas alturas estaría solucionado”, lamentaban.

Como ellos se encontraban los también ciudadanos lusos Joao Carlos y Cristina Ferreiro que volvieron a Samil después de varios años y no lo esperaban así. “Hay muchas moscas, huele mal ... No lo recordaba así, es incomodo y da una imagen muy fea de la ciudad”, contaban mientras se encontraban en uno de los merenderos de la playa.

Huelga indefinida

Son estas zonas así como buena parte de las aceras que secundan al paseo las más afectadas por la descarga de las bolsas de basura y residuos a consecuencia de la huelga. Los operarios de la firma adjudicataria del servicio –UTE Zonas Verdes– iniciaron el pasado día 15 de julio una huelga indefinida motivada por la negativa de la empresa a pactar, dentro del nuevo convenio, una subida salarial acorde al IPC.

Mediación

Según informó el comité de trabajadores, tras una primera reunión con la empresa sin resultado, que este lunes iniciarán un proceso de mediación en las dependencias de Inspección de Trabajo en aras de encontrar una solución que permita desbloquear las negociaciones y recuperar el servicio. Y es que la devaluación de la ciudad, aunque más especialmente en Samil, es enorme.

Además, de continuar así, no solo los turistas o los propios vecinos serán los afectados. El festival por excelencia del verano vigués, O Marisquiño, podría llegar a celebrarse en medio de esta huelga, lo que supondría un autentico caos para la realización del evento, que reúne a cientos de miles de personas durante cuatro días.

Es más, la familia Días, que llegó el fin de semana desde el país vecino se preguntaba si la suciedad era, precisamente, resultado del festival. “Aún no limpiaron los restos, ¿no?”, se preguntaban sorprendidos, a la vez que reconocían que “ahora porque ya estamos aquí, sino hubiésemos ido a otro sitio”, confesaban.

Los Grande Garrido, de Ourense, no podían ocultar su sorpresa ante la basura. “No hubiésemos repetido aquí de ver esto así. Es horrible, si lo supiera no venía. Es sorprenderte ver tantísima basura, incluso por los baños, por todas partes... No se puede ni comer. No hay higiene, totalmente insalubre “, confesaban estos visitantes.

Este encuentro entre el comité de empresa y la UTE Zonas Verdes se espera para las 09.00 horas de esta mañana, y su resultado será crucial para el devenir de la huelga y los desperfectos, comportamiento que fue criticado por el Concello, que asegura que están siendo avalados por la CIG y el BNG.