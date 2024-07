Las alertas del crimen de Lavadores

Las alertas se sucedieron en los días previos al crimen. Mejor dicho, los signos de alarma venían gestándose desde bastantes meses antes. Pero cuando se activó el protocolo para adoptar soluciones, ya fue demasiado tarde. Juan D.E., de 63 años de edad, diagnosticado de esquizofrenia desde su juventud y tutelado por la Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga) en régimen de curatela, llevaba desde noviembre de 2023 sin acudir a las citas para administrarse los inyectables que tenía prescritos para su enfermedad mental. No fue a las citas de Alborada donde desde hacía años estaba en seguimiento en lo relativo a su salud mental y por su antigua drogodependencia ni acudió al centro de salud. La cuestión no es baladí porque cinco meses después, el miércoles 3 de abril de este 2024, el sexagenario mató supuestamente a cuchilladas a su hermana Mari Carmen en la vivienda familiar de la calle Curros, en la parroquia viguesa de Lavadores, donde este hombre residía solo. Lo hizo, según han determinado los forenses, en el contexto de una descompensación psicótica causada probablemente por no tomar su medicación. Ese abandono, a tenor de la conclusión médica de los profesionales del Imelga, parece ser la clave. Porque, según resumió uno de sus cuñados en su declaración policial, cuando se medicaba, Juan, en la actualidad en prisión provisional, “era una persona normal”.

Mari Carmen, de 71 años, la familiar más volcada en el cuidado del que se acabó convirtiendo en su presunto asesino, llevaba días lanzando señales de alarma. Avisó a la Funga, entidad pública constituida por la Xunta que ahora, a través de su representante legal, deberá comparecer ante el juez en calidad de responsable civil subsidiario en la causa que por este crimen se instruye en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo. “Me dijo que Juan había dejado de comer durante la Semana Santa –la semana anterior a la del crimen–, que estaba más alterado de lo normal y que creía que había consumido alguna sustancia tóxica”, declaró ante la Policía Nacional la trabajadora social de la Fundación Aldaba –entidad que presta servicio de apoyo a personas curateladas por la Funga– que acompañaba al hoy investigado a comprar ropa o a los médicos. “Teníamos asignado recoger la medicación de Neumología y de Medicina Interna, pero de las dolencias psiquiátricas se encargaba Alborada”, afirmó también ante los agentes y recientemente, el pasado 5 de julio, en su declaración en sede judicial.

Esta trabajadora social contó como, a raíz de la alerta que la fallecida dio a la Funga, una empleada de dicha fundación contactó con ella por correo electrónico el lunes 1 de abril, dos días antes del crimen, motivo por el que ella telefoneó en esa misma jornada a Mari Carmen. La víctima le habló visiblemente preocupada acerca del estado que presentaba su hermano y, en el curso de dicha conversación, la previno además para que no fuese a hablar con él: “Mejor no vayas a verlo, si no te va a coger manía y no va a querer ir contigo a las citas médicas”.

Empeoramiento

La septuagenaria, consciente del empeoramiento de su hermano, también advirtió a la otra cuidadora que tenían asignada en el marco de la curatela –la de la entidad Estamos Contigo que iba desde hacía unos dos años a hacer la comida y a limpiar la casa de Juan de lunes a viernes– para que no acudiese ya que temía por su integridad física. De hecho, esta trabajadora había ido a la vivienda como siempre ese 1 de abril, pero el hombre le pidió que se “marchase”.

“Llamé a Mari Carmen y ella me dijo que no fuese a la casa ni ese lunes ni el martes; que sospechaba que su hermano no tomaba la medicación, que podía estar dándole un brote”, contó la trabajadora este julio ante el juez, añadiendo que en los días anteriores ella también lo había notado “raro”. “No le vi salir de la habitación durante un mes; mientras yo estaba en casa, no salía de allí”, concretó la mujer, quien en su comparecencia en el juzgado también indicó que por parte de su empresa no fue informada de que el hombre al que atendía tenía problemas psiquiátricos. Juan padece esquizofrenia probablemente a raíz de la drogodependencia que sufrió en el pasado, cuando llegó a ingresar en prisión por robos: hasta el crimen de su hermana en su historial policial le constaban 16 detenciones, la última de 2002, de hace más de dos décadas.

Mirada “desencajada”

Familiares de la víctima también habían notado cambios en el presunto homicida. Un cuñado que iba a verlo a diario, el que halló el cadáver de Mari Carmen y dio la alerta, relató que desde dos semanas antes de los violentos hechos Juan se enfadaba si entraba en su dormitorio a saludarlo. “Yo quería asegurarme que estaba bien”, dijo a la Policía. Aunque el sexagenario siempre fue “introvertido” y “reservado”, nunca había estado tanto tiempo “con la puerta cerrada”.

Un hijo de Mari Carmen, mientras, declaró que hasta que logró hablar con la Funga, su madre intentó “contactar” con dicha fundación “varias veces con resultado negativo”. “Mi tío desde hacía ocho días tenía temblores, la mirada desencajada, contestaba con palabras malsonantes...”, afirmó en comisaría un día después del homicidio. Aunque nunca se imaginaron que podría producirse un crimen, la familia llevaba tiempo diciéndole a Mari Carmen que no se podía exponer a ir a casa de Juan ella sola por lo que pudiese ocurrir. Pero, cuentan, la mujer se sentía responsable de su hermano y para ella ya había sido “muy doloroso” en su momento poner la tutela en manos de la Funga, sintió como si estuviese “abandonando” a Juan pese a que en la práctica siguió atendiéndolo y administrándole su dinero.

Lo cierto es que cuando se tomaron cartas en el asunto, cuando se hicieron las averiguaciones sobre el abandono de la medicación y la fundación inició los trámites para proceder al ingreso involuntario de Juan en un centro psiquiátrico a raíz de los avisos de la víctima, ya fue muy tarde. Cuando a las 13.57 horas de aquel miércoles 3 de abril la trabajadora social llamó a Mari Carmen para decirle que el internamiento estaba en marcha, que “tardaría un par de días” y que si veía “algo raro” llamase a una ambulancia, la mujer ya no cogió el teléfono. Acababa de ser asesinada.

La familia logra que se cite a la fundación como responsable subsidiaria

Un hijo de la fallecida: “No sé si hubo negligencia, dejadez o falta de recursos, pero lo averiguaremos; la muerte de mi madre pudo evitarse”

“Cada uno de los siete trabajadores sociales de la Fundación para la Tutela de las Personas Adultas (Funga) de Galicia tiene a su cuidado 460 ciudadanos incapacitados para tomar decisiones sobre su patrimonio, cuentas bancarias o autorizaciones médicas por mandato judicial debido a problemas de demencia, alcoholismo, drogadicción o similares”. Así arranca una información publicada por FARO en junio que expone, según los datos de la memoria de 2022, la última publicada, que esta fundación dependiente de la Xunta tenía bajo su tutela en dicho ejercicio a 3.114 mayores de edad incapacitados por mandato judicial pero solo 27 trabajadores. Tras el fratricidio de Lavadores, la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Feafes) puso énfasis en esta escasez de personal y reclamó mecanismos de actuación “más rápidos” para cuando el entorno de un paciente, como ocurrió en este caso, da la voz de alarma. La Funga acaba de ser citada para comparecer en la instrucción del crimen de Mari Carmen “a fin de recibirle declaración como responsable civil subsidiario”. El juez estima así la petición de la acusación particular que representa al marido y a los hijos de la víctima. “Si los mecanismos prometidos por los políticos y las administraciones hubieran sido desplegados, mi madre ahora no estaría muerta”, afirma Javier, uno de tres los hijos de la fallecida, reiterándose en el contenido de una carta de su autoría publicada por FARO tras el crimen. Crítico ante la falta de “control” en relación con la medicación que debía tomar su tío, afirma que a día de hoy aún ignora si lo ocurrido se debió “a la negligencia de personas que no realizaron bien su trabajo, por falta de empatía o por dejadez o si responde más a una falta de recursos económicos o formativos... Pero me encargaré de averiguarlo y confío en la Justicia”. “Algo ya sabemos; y eso es que no existen protocolos, ni informes ni medios para la atención de los curatelados”, resume.