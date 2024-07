"Las nuevas empresas deben ver que aquí tienen su casa"

Ficha personal María Borrás (Vigo, 1974) es Directora Técnica y de Estrategia de Global Credit Solutions de Howden Iberia. Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Vigo, inició su carrera en la empresa familiar, Artai (adquirida por Howden Iberia en 2021), y es vicepresidenta del Círculo de Empresarios de Galicia en el equipo directivo de Manuel Rodríguez (Grupo Rodman).

Por primera vez desde su creación en 1992, el Círculo de Empresarios de Galicia (antes Club Financiero de Vigo) vivirá unas elecciones. Sus 363 socios tendrán que elegir entre dos proyectos: el que lidera la actual vicepresidenta y directiva viguesa María Borrás y el que comanda el veterano empresario olívico José Manuel Fernández Alvariño. Borrás asegura que el Círculo necesita un “cambio de rumbo” y dar entrada a gente joven, plantea integrar al empresariado del norte de Portugal y, sobre todo, se propone devolverle su estatus de generador de opinión para impulsar avances que beneficien a la sociedad civil y empresarial de la comunidad.

–¿Por qué da el paso?

–Porque hace falta un cambio de rumbo. Hay que apostar por un relevo generacional, por una mayor apertura, por la entrada de nuevos socios, jóvenes, emprendedores… Hay una realidad que ahora no está reflejada en el Círculo, y son esas nuevas generaciones que ven las cosas de una forma diferente, y que serán las que tengan que responder a los nuevos retos de la economía.

–Entiendo, pues, que su proyecto no es continuista.

–No, no es continuista. Durante la candidatura de Manuel Rodríguez, que desde mi punto de vista ha sido un excelente presidente, la junta directiva se ha centrado sobre todo en resolver la situación económica. Hemos dedicado muchísimo tiempo a ver cómo sanear el Círculo, sobre todo después del COVID. Y sanear el Círculo pasa por la venta de la segunda planta, lo que nos permitirá modernizar las instalaciones y a la vez reducir el endeudamiento amortizando parte del préstamo hipotecario, lo que va a incidir también en una renta menor. Esto es lo que nos permitirá retomar la esencia del Círculo, que es otra muy diferente.

–¿Se considera la candidata oficial?

–No, he leído que si era oficialista. Es oficial que me presento. Está José Manuel Fernández Alvariño, que también se presenta. Son dos candidaturas oficiales.

–¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su propuesta?

–Llevamos trabajando más de un año. A medida que se iban resolviendo los problemas económicos empezamos a pensar en cuál sería el siguiente paso. Y es recuperar la esencia del Círculo. Impulsar la creación de una cultura empresarial, emprendedora, dinámica; reforzar el liderazgo económico y social de Vigo, y de Galicia, y que esto sea un marco de encuentro para empresarios. El Círculo debe representar a la sociedad civil y empresarial, como principal actor del desarrollo socioeconómico. Defender los intereses de los socios, impulsar cambios políticos y económicos. Y conseguir que las nuevas empresas vean que aquí tienen su casa.

–¿Quiénes la acompañan? ¿Puede darnos algunos nombres?

–Por ahora no. No está cerrada la lista. Pero va a estar representada por gente joven, aunque habrá también empresarios de larga trayectoria. Pero la mayoría gente joven de empresas de prácticamente todos los sectores: farmacéutico, agroalimentario, textil…

–¿Cuándo serán las elecciones?

–Casi con total seguridad a finales de septiembre o principios de octubre. Manuel Rodríguez acaba su presidencia el 29 de septiembre.

–¿Ha hablado personalmente con Fernández Alvariño?

–Sí, hemos hablado. Hemos intentado una candidatura de consenso pero tenemos modelos muy diferentes. Es un empresario que ha sido un referente, mi máximo respeto, pero vemos las cosas de diferente manera. El Círculo puede ser algo exclusivo, porque haya almuerzos sectoriales o de alta dirección, pero también tiene que ser algo abierto, donde pueda entrar la gente y encontrar colaboración, apoyo entre empresarios, con su formato estrella que es la Tribuna.

–Quedan como poco dos meses para las elecciones, ¿no hay opción a una candidatura de unidad?

–Siempre hubo consenso y una única candidatura. Pero bueno, ya es hora también de que los empresarios puedan elegir entre dos proyectos. Creo que es positivo.

–¿Sigue abierta la herida entre asociación y sociedad anónima?

–Es uno de los temas que se han trabajado durante la etapa de Manuel Rodríguez. Hemos apostado por acompasar la asociación y la S.A. para no repetir los errores del pasado que tensionaron mucho la relación. No era bueno ni para los socios ni para los accionistas. La S.A. estaba representada accionarialmente en su mayoría por José Manuel Fernández Alvariño e Ifer, y esas acciones se le compraron. Gran parte por la junta directiva del Círculo, con un esfuerzo personal importante, para atomizar y dividir y que fuese más justo, que no estuviese concentrado ese poder.

–¿Alguna autocrítica? Manuel Rodríguez es presidente, pero usted es vicepresidenta.

–Siempre es bueno hacer autocrítica. Sin perder nuestra esencia tenemos que volver a generar opinión, a ser un referente, a defender los intereses de los socios… Con independencia y profesionalidad, adelantarnos a las nuevas necesidades. Vigo al final es una ciudad dinámica, abierta, emprendedora, cosmopolita y el Círculo debe ser un reflejo. Esa parte de opinión ha quedado relegada para resolver los problemas económicos.

–¿Habla de ejercer de “lobby”?

–No me gusta la palabra lobby, porque la asocio a un grupo de presión, y el Círculo lo que debe hacer es defender a la sociedad civil y empresarial, los intereses de las empresas, grandes y pequeñas. Otro de los proyectos que me apetece mucho es integrar al norte de Portugal.

–¿Dando entrada a empresarios lusos?

–Es la idea. Tenemos muchos intereses en común. A nivel de infraestructuras… Es relevante que el Círculo se abra e integre al norte de Portugal como una parte esencial. Es un país hermano y juntos haremos más fuerza.

–¿No cree que hay una sobrerrepresentación de la clase empresarial gallega? Asociaciones, confederaciones, sectoriales, cámaras, círculos, clubes financieros…

–Todos tenemos cabida. Somos complementarios.

–El mundo de la empresa, ¿ha perdido independencia y está demasiado contaminado por la política?

–No lo creo. Creo que la figura del empresario sigue demonizada, es el malo de la película y eso tiene que cambiar. Un empresario es un generador de riqueza. Debemos ser totalmente independientes de la política, pero también creo en la colaboración público-privada para avanzar.

–¿Le da cierta envidia la capacidad de convocatoria de los empresarios del Levante para defender el Corredor Mediterráneo?

–Completamente. Mentiría si dijese que no. Pero eso significa que tenemos mucho trabajo por hacer. Por eso uno de los puntos que llevo en mi candidatura es estrechar las relaciones con los círculos de referencia a nivel nacional, como son el Círculo de Economía de Madrid y el Círculo de Economía de Barcelona. Son referentes, sus opiniones se tienen muy en cuenta de cara a las administraciones. Hay que aprender de ellos, estrechar relaciones y llegar a tener esa fuerza y poder influir en decisiones que afecten a infraestructuras, como el Corredor Atlántico en nuestro caso.

–Con un empresariado fuerte y unido, ¿no tendríamos ya un AVE directo a Vigo?

–Exacto, totalmente. Confío muchísimo en los empresarios gallegos. Tenemos que conseguir lo mismo que están logrando en el Mediterráneo.

–Aquí no hubo consenso ni con la fusión de las cajas que, a la postre, se demostró que Vigo tenía razón.

–Bueno, desde el Círculo fuimos muy críticos en esa época con la fusión de las cajas. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Cuanto más unidos estemos los empresarios más fuerte será nuestra voz. Tiene que prevalecer el interés global frente al particular.

–Salida Sur, variante por Cerdedo, autovía alternativa, Vigo como puerto nodal, AP-9 libre de peajes… La lista de tareas pendientes en materia de infraestructuras es larga. ¿No cree que hay que seguir presionando?

–Tenemos muchos estudios preparados, en marcha, para en unos meses, ojalá pueda contárselos de primera mano.

–¿Cómo ve la marcha de la economía de Vigo y Galicia?

–Creo que vamos por el buen camino. Queremos crear un gabinete de estudios para hacer informes sobre la situación económica y social, con expertos de primer nivel en materia económica o política fiscal. Y reforzar los foros sectoriales del Círculo. Y luego hay una figura dentro de los estatutos de la asociación, que es el Consejo Asesor. Está formado por todos los expresidentes y Medallas de Oro, personas de relevancia sobrada para pedirles también opinión. Esa figura también se va a reforzar.

