La sorpresa de Sen Senra en Castrelos para coronar el 75º aniversario del Areosa

Era el momento con el que había soñado desde niño. El concierto en Castrelos con el que Sen Senra se consagró este jueves como parte de la historia de la música viguesa fue un recital de 90 minutos en el que no faltaron las sorpresas y homenajes, también para quienes le acompañaron en este viaje desde que nació y se crió a escasos metros del parque.

"El vaquero no me aguanta en la cintura, colgante de perlas y bota cubana" cantaba nada más saltar al escenario en su Tumbado en el jardín viendo atardecer. No obstante, más allá de sus gafas de sol y la camisa impoluta el outfit del cantante incorporaba una camiseta deportiva roja que no soltó en todo el arranque del show, sirviéndole tanto de accesorio como de toalla por momentos.

Aunque erróneamente se atribuyó primero al Racing de Castrelos -donde también jugaría años después- en realidad era la de otro histórico del fútbol vigués. El Areosa C. D. recibía este homenaje del joven menudo que defendió su escudo durante cinco temporadas hace casi veinte años. Desde ese momento el móvil de su presidente no dejaría de recibir imágenes del concierto de quienes reconocieron rápidamente el detalle.

Gerardo Sampedro reconoce que para ellos supone la "guinda" para un 2024 en el que está celebrando su 75º aniversario. Hace unos meses el artista se puso en contacto con ellos para tratar de conseguir una de las equipaciones el equipo en el que jugó de benjamín (2004/05) a infantil (2006/07), conservándolo como una reliquia hasta ayer.

Sen Senra en el CD Areosa, en la categoría de Fútbol 7. / Cedida

Christian Senra, como figura en las fotos del archivo del club, cerraba así su propio círculo vital. De las aulas del Canicouva y Santa Irene a actuar en el Wizink y el Palau Sant Jordi, previo paso por los embarrados campos del fútbol base olívico, los locales de Churruca y una carrera que a los 28 años lleva "muy libre, despacito y a buena letra".

La actuación de Castrelos no ha sido la única noticia musical este año en el club. El 8 de julio presentaron su nuevo himno compuesto por otro ilustre artista vigués como Teo Cardalda. Entre los objetivos para esta nueva era del club está la renovación de sus vestuarios -compromiso adquirido por alcalde curiosamente también con el Racing de Castrelos y el lanzamiento de un libro conmemorativo que repase toda su labor durante estos tres cuartos de siglo.

Por el equipo de Comesaña han pasado decenas de canteranos para el Real Club Celta, pero también nombres propios que han llegado al fútbol profesional. Los más recientes son los casos de los gemelos Hugo (titular destacado en los Wolves) y Guille Bueno (en el filial del Borussia Dortmund), aunque antes les precedieron Diego Mariño (Sporting, Levante, Valladolid o Almería), Richy (Girona) o Hugo Álvarez (Alcorcón).

"Ya nada es lo mismo desde entonces"

El espectáculo de este 25 de julio dejó una notable resaca emocional y física en muchos de los presentes, incluido el propio Senra. En un mensaje en la red social X (antes conocida como Twitter) compartió dos fotografías y aseguró que "ya nada es lo mismo desde entonces"

En su perfil de Instagram iba un paso más allá y, en medio de los vídeos del conciertos, incluía tres capturas de la crónica de FARO de anoche.

"Entre los más de 25.000 espectadores que el regidor cifró como presentes este jueves había un nexo que confirmaba la mutación en la escena local. Christian, el exalumno del Canicouva y Santa Irene que hacía sus primeros bolos en Churruca, completó ayer su metamorfosis hasta consagrarse como parte de la historia musical de la ciudad", destacaba.