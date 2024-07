El ingeniero que lo dejó todo por su vocación artística

Se ganó su medianera a pulso, demostrando su talento con los aerosoles de colores el pasado mes de noviembre en pleno centro de Vigo, fecha en la que se proclamó ganador de la quinta edición de la Batalla Mural con su obra El astronauta entre dos mundos. Han pasado ocho meses desde entonces y por fin puede decir que ha cumplido un sueño, puesto que desde hace siete años, cuando dio un giro radical a su vida y apostó por su vocación artística, su objetivo era poder plasmar un diseño propio en alguna de las medianeras de su ciudad natal.

El grafitero, muralista e ilustrador vigués Pablo Loyola finalizó hace escasas semanas la intervención artística que planteó al Concello de Vigo para embellecer una pared desnuda situada en la calle Robleda, en Teis, dentro del programa municipal “Vigo, cidade de cor”, y su obra no ha pasado desapercibida para las personas que a menudo pasean por la Vía Verde, puesto que mientras lo elaboraba escuchaba cómo desde allí le gritaban: “¡Muy chulo!”, comentarios positivos sobre su intervención artística que se sumaron a las buenas palabras de numerosos vecinos de la zona, que se paraban y le decían: “Gracias por pintar esto aquí”.

Firmado el mural, Pablo Loyola indica que “ha sido toda una experiencia, porque nunca había tenido la oportunidad de pintar algo tan grande, con tanta visibilidad, y me encantó”. Este artista de la ciudad cuenta que a lo largo de toda su vida siempre había dibujado por libre, se formó como ingeniero industrial y acabó dedicándose a la pintura de casualidad, puesto que tras dejar su trabajo porque no le llenaba un día lo llamaron para diseñar un mural para una cervecería viguesa y ahí empezó la aventura: “Yo nunca había pasado del folio y no tenía ningún tipo de formación, pero buscando por internet empecé a ver cómo otros artistas lo hacían, me animé y me encantó la experiencia”, explica Pablo Loyola.

Tras aquel primer trabajo, este artista vigués dio difusión a sus obras y empezaron a contar con él para distintos encargos, tales como decorar colegios, hasta que finalmente ha cumplido un sueño, ya que afirma que, “desde que empecé a pintar, mi objetivo siempre fue participar en el Vigo, cidade de cor”.

En cuanto al diseño que ha recreado en Teis, el artista local apunta que “tuve mucha libertad temática, así que escogí algo muy propio. Me gusta mezclar la naturaleza con la fantasía y, como por la zona transcurre la Vía Verde, escogí un búho que permanece vigilante. Además, para recordar que por ahí antes pasaba el tren, en uno de sus ojos se refleja la primera locomotora que realizó el trayecto Vigo-Madrid”.