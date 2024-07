La DGT manda a los asturianos pasar la ITV en Vigo: descubre el motivo

Los conductores asturianos iniciaron el año pendientes del conflicto laboral que desencadenó una huelga en el seno de la plantilla de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Hasta que el Principado logró alcanzar un acuerdo en febrero, muchos propietarios de vehículos se vieron empujados a un éxodo a regiones vecinas. Las estaciones de León, de Foz, en Lugo, y de Val de San Vicente, en Cantabria –las más cercanas a las fronteras del Principado– registraron en enero colas de conductores asturianos. La psicosis de aquellas semanas ha revivido en Mieres puntualmente debido a una avería en uno de los grandes paneles luminosos de la autopista Oviedo-Campomanes (A-66). «Revise su ITV en Vigo» se pudo leer durante toda la jornada del miércoles en la gigante pantalla que se encuentra a la altura del barrio de Santa Marina.

Las dudas de los usuarios

Un buen número de usuarios de la vía se sintieron confundidos. La mayoría llegaron a la conclusión, acertadamente según ha podido confirmar este diario, de que se trataba de un fallo en uno de los dispositivos luminosos del cartelón informativo. La campaña de la DGT «Revise ITV en vigor» se convirtió en la autovía de Mieres, por la que pasan unos 12.000 vehículos al día, en un confuso llamamiento para pasar la inspección en Vigo. Este diario ha podido confirmar que incluso algún conductor llamó a la ITV de Mieres para confirmar que se trataba de un error.

"Al principio no caí en que se trataba de un fallo en el panel. El año pasado me multaron debido a que me despiste y pasé la inspección con 15 días de retraso. Al ver el cartel lo primero que pensé es que había otra vez huelga y tengo reserva para septiembre", explica este vecinos del casco urbano de Mieres.

En estos momentos la ITV de Mieres está dando citas con dos meses de espera. Las primeras reservas que se pueden hacer estos días remiten a los usuarios a finales de septiembre. Lo sucedido con el cartel luminoso de la autovía no ha pasado de quedar en una anécdota muy comentada en la ciudad, con infinidad de bromas y comentarios en redes sociales.