Comuneros piden un plan de conservación de los montes de Vigo en plena ola de calor

“O monte vigués é un refuxio climático no que é preciso abordar un plan de investimentos e de mantemento acorde coas necesidades do século XXI”. Es la demanda que hace la Mancomunidade de Montes de Vigo, trasladada al Concello “nada máis tomar posesión a actual corporación local”. En plena ola de calor –los termómetros por encima de los 30 grados–, con el temor de revivir episodios aciagos de incendios, defiende la necesidad de cuidar el pulmón verde, que se convierte en un refugio climático.

La entidad destaca que “a oportunidade que os montes de Vigo representan para facer fronte ás altas temperaturas, así como para outros servizos ecosistémicos como a conservación de recursos hídricos ou secuestro de carbono, debe ser prioritaria á hora de deseñar medidas e accións na axenda urbana do Concello de Vigo”: “A Mancomunidade de Montes, que dispón de máis de 1.500 hectáreas de superficie forestal, ten a man tendida para o que considera que é unha responsabilidade de gobernanza”.

La Mancomunidade de Montes lamenta que “a realidade é que os plans municipais para coidar e protexer a población dos efectos da calor extrema son deficientes na cidade de Vigo”, como indica Greenpeace en el estudio “Adaptación en las ciudades al calor extremo: protección frente a los impactos en la salud”, publicado por FARO el pasado 10 de julio. Avanza que la urbe podrá sufrir a finales de siglo 62 días consecutivos de calor y 105 con temperaturas cálidas al año.

Los árboles reducen hasta 12 ºC la temperatura

Añaden desde esta agrupación que “os montes periurbanos presentan as condicións idóneas para reducir o impacto das altas temperaturas”. “A súa cobertura vexetal e árborea, extendida como un corredoiro natural verde ao redor da cidade, constitúe a medida máis eficiente para baixar as altas temperaturas do verán. Segundo un estudo en 293 cidades europeas, as árbores diminúen ata 12 ºC as temperaturas en comparación con zonas non arboradas”, apuntan.

La Mancomunidade de Montes está realizando una investigación con la UVigo en el marco de un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidade (Ministerio) “para a posta en valor dos servizos recreativos que proporcionan, entre outros, os 17 parques forestais e áreas recreativas localizadas no anel verde que bordea a cidade”. Una de las ideas es la necesidad de la planificación conjunta de las infraestructuras verdes en colaboración con agentes institucionales (Concello y Xunta), en la línea de lo que indica la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).