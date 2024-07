Últimas noticias hoy en directo de Vigo

No traxecto que percorrían acotío de casa ao instituto e do instituto a casa fixeron boas migas. Os 20 minutos que botaban camiñando pola contorna do Calvario servíronlles para asentar unha amizade que acabaría prolongándose no tempo, pois malia que houbo unha paréntese cando el marchou ao servizo militar, volveron coincidir a principios dos 80, cando ela formaba parella co seu irmán. “En 1983, estaba Xela na casa dos meus pais unha fin de semana e ofreceume traballar na editorial durante tres meses para unha campaña de texto e axudar na recepción. E aqueles tres meses acabaron converténdose en 41 anos”, lembra no despacho que está a piques de abandonar para xubilarse e onde a súa sucesora xa toma nota do engrenaxe da editorial.