Sen Senra se consagra en su jardín familiar de Castrelos

Cómo quien sale a cantar Tumbado en el jardín de su casa como carta de presentación. Con diez años de carrera a sus espaldas y parafraseando a Lois Pereiro para celebrar el Día de Galicia, Sen Senra recordó que su patria era su infancia y "estaba aquí con vosotros". El artista vigués colmó a un auditorio municipal en el que su legión de seguidores no quiso fallar a la hora de arroparlo tras ser uno de los más reclamados.

"Es algo que no había pasado nunca, es la primera vez que alguien de la Avenida de Castrelos actúa en este gran auditorio”, reconocía el alcalde Abel Caballero mientras lo presentaba. "El sueño de su vida era actuar aquí para vosotros" explicaba sobre un nombre que pese a copar las listas de éxitos, seguía siendo un desconocido para muchos de sus vecinos. La puesta en escena del icono del garage se limitaba a una camisa de gala, gafas de sol, tres músicos en segundo plano y un obelisco. El código de vestimenta se replicaría entre las gradas con outfits a la última mezclados con camisetas del Celta como símbolo de orgullo.

“No quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor” aseguraba antes de seguir con Uno de eses gatos y cantar su Euforia. La ráfaga inicial no cesaría con Meu amore o un Ya no te hago falta que sonó a capella como redención a ambos lados del escenario. Aunque se enamoró de Julieta Venegas en un concierto similar de joven, mucho antes de colaborar con ella, la colaboración estrella llegaría de la mano de su Hermosa Casualidad con Aitana, quién repetirá aquí en ocho días.

Entre los más de 25.000 espectadores que el regidor cifró como presentes este jueves había un nexo que confirmaba la mutación en la escena local. Al margen de la Coral Casablanca y otros teloneros como Wöyza, han tenido que pasar 12 años para que Siniestro Total encontrara un heredero vigués como cabeza del cartel del Vigo en Festas, donde el rock ha ido dando paso a los géneros urbanos.

Christian, el exalumno del Canicouva y Santa Irene que hacía sus primeros bolos en Churruca, completó ayer su metamorfosis hasta consagrarse como parte de la historia musical de la ciudad. A esta catarsis se unieron recuerdos de compañeros de viaje como Juan, Sebas o Colectivo Banana Bahía con quienes interpretó un Cielo azul como el que los vigilaba.

La sorpresa de la noche llegaría en forma de homenaje doble. En una mano, inseparable, la camiseta roja del Racing de Castrelos con la que jugaba de niño en Monte da Mina. La otra, a su infancia. Senra versionó el Non todo é o que parece que escuchaba de niño en el Xabarín para regocijo de todos los millennials, incluida la cantante de Aerolíneas Federales presente entre el respetable.

"Para que os libros e as lendas as conten despois”

El público coreaba con fuerza para festejar el sueño cumplido del artista, el mismo que desde el puente de Rande en la ría visualizó sus planes, o eso canta en Familia, fue esta noche, en su vuelta a casa y “sin acojonarse, tirando pa diante” como aconseja su abuela en Sin Excusa, cuando logró, no solo hacer un concierto, sino una celebración “ para que os libros e as lendas as conten despois”.

Su viaje empezó aquí, en Vigo y a través de las iniciales de la provincia, el disco traspasó fronteras, pero era Castrelos, donde sus alas se desplegarían entre lágrimas de alegría.

Miles de vigueses acompañaron a Sen Senra es su histórico concierto que dio el Día de Galicia en el auditorio del barrio que le vio nacer. / Marta G. Brea

Ya en los bises se consagraría con un Aroma que era, simplemente, Perfecto. "Miña nai pariume pobre pero non parvo" recalcaba la letra y el grafismo antes de despedirse pidiendo que nadie se preocupara. El hijo pródigo había vuelto.

Tras la bajada de temperaturas se sintió como un Globo mientras no dejaba de agradecer su presencia a los fieles.

