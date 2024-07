“Me moría por tocar en Vigo”

Como regalo en el Día de Galicia, el artista Sen Senra se encargará de devolverle el protagonismo a lo local, siendo el primer vigués en doce años en actuar en el escenario más emblemático de la ciudad. El cantante se ha consagrado en el panorama urbano musical gracias a una mezcla muy personal de estilos como el trap o el hiphop. Nominado a los Grammy Latinos 2023, destaca por ser capaz de encapsular emociones a través de sus letras, en las que se aprecia una gran influencia de su Galicia natal.

–Su último disco lleva como nombre la matrícula del coche de su padre, aquel que le acercaba a Castrelos cuando era pequeño. ¿Qué siente al saber que son los mismos números los que le trasportarán de nuevo al parque, pero ahora, al otro lado del escenario?

–El sueño de un niño por cumplir. Viví toda mi vida en la avenida de Castrelos, estudié en el Canicouva, pasaba siempre por el parque e iba a los conciertos del auditorio, cuando los veía se me disparaba la chispa de verme alguna vez ahí, imagínate, es una emoción superbonita.

–En una entrevista afirmó que colaborar con Julieta Venegas le había hecho especial ilusión y que fue, precisamente en Castrelos, donde su música le conquistó.

–Justo, ahí la vi por primera vez y me enamoré de ella , vamos, trabajar juntos fue un sueño.

–“No quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor” es una de las frases que inauguran el “Volumen I” de su nuevo proyecto. Cuéntenos, ¿qué quiere ser?

–No quiero encerrarme solo en la fachada de ser cantante, busco desarrollarme en muchos niveles, en el ámbito artístico también como productor y en el personal trato de ser la mejor versión de mí mismo.

–Siempre le ha dado mucha importancia al apoyo visual. ¿Cree que las imágenes también cantan?

–Cien por cien, al final una imagen que apoya, en este caso, una canción o un sonido, está siendo narradora y es capaz de elevar el feeling que busca transmitir el artista.

–Desde “Pza América” hasta “Mi norte” han transcurrido ocho años de evolución en los que pasó de cantar en inglés a castellano. ¿Cómo fue su trayectoria musical?

–Muy libre, despacito y a buena letra. Recuerdo ir con 16 años a locales de Vigo y ensayar, probar cosas. Nada más cumplir los 18 me saqué el carné para poder tocar fuera. Imagínate un Vigo-Zaragoza, que son 9 horas en coche, para tocar en una sala con cinco o seis personas; así entré en este terreno, que no es fácil. Sin prisa y con la intención de ir puliéndose a uno mismo, en el arte hay que ir encontrándose.

–¿Lo hizo?, ¿se encontró?

–Sí, en esa transición en la que empiezo a tener un poco más de seguridad en mis letras en español y descubro sonidos con los que me siento yo mismo. Ahí empiezo a arrancar el proyecto de Sen Senra.

–El álbum se levanta desde sus raíces, habla del puente de Rande, del “Prestige”, ¿cómo ha influenciado Galicia en su producción?

–Muchísimo, sigue estando en mi inspiración constante, me identifica porque ahí me hice yo. Además, haberme criado al lado del mar hace que componga a través de él, me vienen a la mente imágenes de los diferentes paisajes en el proceso de creación.

–Desde “Corazón Cromado” no le vemos por la ciudad, ¿a qué se debe la tardanza?, ¿tiene ganas de volver a tocar en casa?

–Me moría por poder tocar en Vigo, siempre se lo decía a mi equipo, pero no salían las cosas. Al final se dio en el momento justo e indicado y en el lugar más mágico para poder disfrutar de una gran noche.

–Acaba de sacar su último sencillo junto con Aitana, forma parte del “Volumen II”, del que hizo otros adelantos con un ritmo muy brasileño, ¿qué podemos esperar de esta segunda parte?

–Soy una persona que experimenta muchísimo, comencé a curiosear con los sonidos de raíz pura de la gente de Sao Paulo y Río, me han enamorado y me encantaría colaborar con artistas de allí. El “Volumen II” está ya a punto de caramelo, la información se dará pronto.

–Lo esperábamos para este verano.

–Ya, ya, ahora esta semana va a salir el single de “Ataúd” que está enfocado hacia el verano y luego ya saldremos con todo.

–¿Qué escucharemos esta noche?

–Va a ser un repaso desde Sensaciones, Corazón Cromado, el PO, voy a cantar alguna inédita, llevaré a algunos amigos a tocar también. Lo vamos a pasar increíble, va a ser una noche para el recuerdo.

–¿Cómo ve el panorama de la música emergente en la ciudad?

–Lo veo guay, yo tengo amigos en la tierra, Baiuca, Dirty Suc, el otro día mi hermana me enseñó a The Rapants, Blanco Palamera; hay gente haciendo cosas muy buenas y ojalá se venga todo para arriba que es lo que nos merecemos.