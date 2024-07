Adeus a Siro Iglesias, piar chave do ADN de Xerais

No traxecto que percorrían acotío de casa ao instituto e do instituto a casa fixeron boas migas. Os 20 minutos que botaban camiñando pola contorna do Calvario servíronlles para asentar unha amizade que acabaría prolongándose no tempo, pois malia que houbo unha paréntese cando el marchou ao servizo militar, volveron coincidir a principios dos 80, cando ela formaba parella co seu irmán. “En 1983, estaba Xela na casa dos meus pais unha fin de semana e ofreceume traballar na editorial durante tres meses para unha campaña de texto e axudar na recepción. E aqueles tres meses acabaron converténdose en 41 anos”, lembra no despacho que está a piques de abandonar para xubilarse e onde a súa sucesora xa toma nota do engrenaxe da editorial.

Tras máis de catro décadas sendo peza chave do departamento de Administración e dos Dereitos de Autoría, Edicións Xerais despediu onte a un piar fundamental na construción do ADN do selo, Siro Iglesias Izquierdo, quen entrou a formar parte do equipo da man da propia Xela Arias cando a editorial tan só tiña catro anos de vida. Amiga persoal da adolescencia, a poeta pasou a ser así a súa compañeira de traballo e no vídeo homenaxe que gravou para a Real Academia Galega en 2021, ano no que lle foron dedicadas as Letras Galegas a Arias, Siro contaba que “o inicio do curso era tremendo, movíanse 300.000 libros de texto en dous meses, entre profesores e libreiros”. Siro tamén relataba que ao saír de traballar sempre se xuntaban fóra para falar da vida, das ilusións que os movían, de música ou viaxes e máis dunha vez cruzou a ría para levar a Xela e a Carlos Oroza a recitais.

Mergullándose na memoria, daqueles comezos, o até onte responsable de Dereitos de Autoría de Xerais rescata que, dende o primeiro minuto, a persoa que o colleu da man foi o recentemente falecido director comercial, Roberto Pérez Pardo, unha figura que estivo moi vencellada á fundación do selo editorial: “Foi moi doado traballar con el e con Xosé Manuel Reboreda, que era contable e ensináronme todo sobre a comercialización dos libros. Naquel momento vendiamos O noso galego, libro de texto de Primaria, e debiamos ter o 90% do mercado. Era unha avalancha tremenda de venda. Despois continuei coa administración e tamén me encarguei da informática, porque co paso dos anos os sistemas foron cambiando, que antes era todo con papel e bolígrafo. De feito, lembro que tiñamos unha máquina inmensa que tardaba toda a fin de semana en facer a facturación de fin de mes. Tiñas que poñela a traballar o venres e ata o luns non tiñas os datos”, conta Iglesias.

Botando unha das derradeiras olladas á que durante tanto tempo foi a súa oficina, Siro di que “menos maquetar un libro, en Xerais fixen de todo” e, neste senso, ri lembrando que incluso facía de chófer, pois na época de Luís Mariño como director “iamos moito á Xunta e pasabamos o día en Santiago. Ao mellor chegabamos ás dúas da mañá e ao día seguinte ás oito xa estaba aquí de volta”. Siro viviu tamén a época de Víctor Freixanes e Manuel Bragado, da que lembra que xunto con Celia Torres “pasabamos noites e noites durante o Nadal preprando a axenda que se enviaba a concellos e Xunta”.

Anécdotas ten infinitas, pero á hora de destacar algo, Siro Iglesias escolle “o bo recordo que levo de case todos os traballadores de aquí, que é como se foran a miña familia, e tamén o dos autores, porque traballar con eles foi unha experiencia bonita”. Dende hoxe, os seus plans serán “a vida tranquila”, quedar cos antigos compañeiros, pero tamén pasar por Xerais de vez en cando para espreitar as novidades editoriais da que foi a súa casa durante 41 anos.

