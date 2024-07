¡Qué tuna la biomédica de Porto!

Los habéis visto aquí y allá, incansables, cantando por Vigo, a ellos y a su equivalente femenino, pero no sabíais más que su identidad portuguesa._Pues os contamos que los que veis en esta foto de Lourdes Castilla son la Tuna Académica de Porto, que nació en 2003 con el deseo de aliar la música y la vida académica, sin que faltara un espíritu viajero para elevar el nombre de las tunas a nivel internacional. El paso por Vigo, al igual que por otras ciudades de Galicia, no es más que una muestra de ello.

Los churros de Bonilla, el incendio y la vuelta decorada por Pedro Megía

Ayer me desperté con antojo de churros y chocolate, esa conjunción mágica que al probarla te trae cálidos recuerdos de la infancia. En vez de dar gracias a Dios por despertarme, como hace cada día el vigués José Manuel Mosquera enviándolo por guasap a sus contactos, yo recité una poesía de un tal Pepe García: En una taza caliente/se bañaba el chocolate/ y en el mismo recipiente/ le leche quiso bañarse/. Un churrito despistado/ en la taza se metió.../ y así los tres terminaron/ en la panza de un glotón. Mis churros de la infancia eran los de la calle Esperanza (su heredera está hoy en San Roque), de adolescencia los de Bonilla, y de madurez los de Vigo Churros, en Marqués de Valladares, que sustituyó a Bonilla y está a un tiro de piedra de mi casa. Ayer Claudio Torres, el de Vigo Churros, estaba contento porque reinauguraba oficialmente en M. Valladares tras el incendio y de eso me enteré por ese vigués cordial y bigotudo, Pedro Megía, en su tienda, Un poco de todo, que se encargó de la decoración como lo hizo del Vigo Churros II (antiguo Filippo) en Rosalía de Castro, 45. Esta vez Pedro contó con la colaboración de su hija, Elisa, de la tienda Elisa Megía, y la de su hijo, el tapicero Pedro Megía. ¿Cuántas churrerías hay en Vigo? Sé de Carmen (San Roque 10), ¡Qué churros! (Cesáreo González)...

En el Naveira, mirando al mar

Cada vez que paso por Baiona hago parada en el restaurante Naveira, frente al mismo puerto pesquero. Aquella cuadra de carruajes y caballos dedicados a la estiba en el puerto que acondicionaron los López Naveira cuando en 1940 llegaron allí desde Betanzos, pasó poco a poco de servir vinos y comidas caseras a los marineros que frecuentaban el puerto a un restaurante de muchos fieles y amplia carta que en su última etapa mejoró sustancialmente en ética y estética culinaria. No es igual comer en su terraza con ventanal que en el interior de alguna de sus dos plantas y en ese espacio que mira al puerto nos comimos unos arroces intachables, negro con chocos y paella, y una lubina salvaje de mucho mérito. Bien por la cuarta generación del Naveira, aplauso a Manolo y Lola.

Eladio Santos hoy con nuevo disco

Que me dice Luis Dis que vaya sin falta a A Casa de Arriba porque Eladio Santos presenta hoy y el 31 (21.30) su Estéreo Estrada, cuya crítica ha sobrepasado todas las expectativas. Oí algo y me encantó. Compuestas durante estos últimos 4 o 5 años las canciones de Estéreo Estrada hablan de la necesidad humana de fantasía, del inhumano ritmo de los mercados que padecemos en la era de la información, de amparo y desamparo... Todo lo que Dis me cuenta del disco lo hace tan atractivo que me duele no poder ir porque estoy a 500 km.