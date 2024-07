Mercadona cerrará una tienda en Vigo antes de abrir la de García Barbón

La apertura de un Mercadona en las instalaciones ocupadas hasta hace meses por Mapfre supondrá el cierre de la tienda ubicada a los pies de las Torres Doralta, en la calle Aragón. Así lo confirman fuentes de la cadena de supermercados, a la vez que dejan claro que “el empleo se mantiene al 100%”: los trabajadores que lo deseen serán trasladados al nuevo establecimiento y, aprovechando la coyuntura, se abrirá la opción de que se muevan a otro negocio.

Concretan que el cierre de la tienda en el número 148 de Aragón -no el del edificio de Bodegas Bandeira- se efectuará justo el día antes de inaugurarse la de García Barbón, 106. Todavía no hay una fecha exacta: fuentes de la empresa valenciana adelantan que será en 2025. El motivo de esta operación, según indican desde Mercadona, es poner fin a una tienda “más vieja” que ya no encaja en el modelo que la empresa busca “para dar el mejor servicio a los clientes”.

Tampoco se conoce cuándo comenzarán las obras en el edificio acristalado de García Barbón ni su duración. Será ahora cuando los responsables determinen estas cuestiones, una vez lograda la licencia del Concello de Vigo, avanzada por este periódico ayer. Mercadona invertirá casi 4 millones de euros para dar vida a un nuevo negocio en la ciudad con 90 plazas de aparcamiento en dos plantas y más de 3.000 metros cuadrados de superficie comercial.

El nuevo supermercado incorporará la sección “Listo para comer”, en la que los clientes podrán disfrutar de bebidas frías y platos listos para consumir servidos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel. Dispondrá de una entrada con doble acristalado que evita corrientes de aire, espacios más y diáfanos o un área de descanso con sillas y mesas donde para consumir en el lugar.

Cuidado medioambiental

En cuanto al aspecto medioambiental, se han tomado varias medidas que permiten reducir hasta un 40% el consumo energético respecto al modelo de tienda convencional, como la mejora del aislamiento térmico y acústico con la optimización de los materiales y el grosor de paredes y techos o nuevos arcones de congelado más eficientes. Cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según las zonas y los momentos del día.

Otra de las medidas es la colocación de módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización, ya que una tienda de Mercadona con paneles solares ahorra aproximadamente un 20% de su consumo energético anual respecto a una tienda sin energía fotovoltaica instalada, lo que supone una reducción aproximada de 30 toneladas de CO2 por supermercado.

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de los trabajadores, este nuevo local incluirá múltiples medidas para mejorar la ergonomía y eliminar sobreesfuerzos. Un ejemplo: el mueble de caja se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso.

