Condenan al Sergas tras la muerte de un sexagenario por picaduras de velutina

La muerte de un hombre de 61 años de edad tras sufrir picaduras de avispas velutinas ha dado lugar a una sentencia en la que se condena al Sergas a indemnizar a la pareja y a los dos hijos del fallecido con 15.000 euros. La jueza considera que la asistencia que recibió el sexagenario en los primeros momentos en el PAC de A Cañiza –antes de ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo donde ingresó en la UCI y donde perdió la vida casi dos semanas después– “no alcanzó los estándares que debería” .

Cuando llegó al centro de salud, inconsciente y respirando con dificultad, no había personal sanitario, solo un celador, ya que estaban atendiendo una urgencia vital –un infarto de miocardio– en un domicilio particular. Aunque con los recursos humanos y técnicos existentes las actuaciones médicas llevadas a cabo para tratar la anafilaxia “se ajustaron a la lex artis”, queda la duda de si el resultado final, la muerte, hubiese sido el mismo en caso de que, a su llegada al PAC, hubiese sido atendido “de forma presencial” por un facultativo. Por este motivo, se concluye que hubo una “pérdida de expectativas de supervivencia” y que procede el derecho a una indemnización por responsabilidad patrimonial en aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad.

La sentencia la dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo. Todo ocurrió sobre las 12.00 horas del domingo 22 de noviembre de 2020. Vecino de Vigo pero natural de Arbo, el hombre hacía labores agrícolas cuando lo atacaron las avispas. Fue trasladado en coche particular al PAC de A Cañiza y durante ese viaje se quedó inconsciente y empezó a tener dificultad respiratoria. Al llegar al centro de salud, a las 13 horas, no estaba la médica, había ido a una urgencia a un domicilio.

Falleció 12 días después en el Cunqueiro

El celador atendió al paciente según las indicaciones que le dieron por teléfono el 061y la médica del PAC, asistencia que incluyó administrar adrenalina. El helicóptero medicalizado con el facultativo del 061 llegó a las 13.22 horas. El paciente –que estuvo tres minutos en parada cardiorrespiratoria y necesitó maniobras de RCP– fue llevado al hospital Álvaro Cunqueiro e ingresó en la UCI. Se le diagnosticó estado vegetativo secundario a anoxia cerebral post parada cardíaca. Falleció 12 días después, el 4 de diciembre.

Claves de la sentencia Un “daño” imputable al servicio público sanitario “La asistencia no alcanzó los estándares que debería, lo que supuso una pérdida de oportunidad: no es el fallecimiento en sí mismo, sino que el daño imputable al servicio público sanitario es la pérdida de expectativas de supervencia, algo que [el paciente] no tenía el deber de soportar” La “incertidumbre” sobre lo que habría ocurrido “El paciente tiene derecho a que se le proporcionen todos los medios que la ciencia establece como adecuados para su padecimiento; no significa que esa actuación hubiera podido evitar el fallecimiento, pero [queda] la incertidumbre de [cuál habría sido] el curso clínico evolutivo del proceso asistencial”

La jueza no cuestiona la atención efectiva proporcionada. Al no estar la médica del PAC se movilizaron “medios de atención alternativos” : la “teleasistencia médica” que recibió el celador y la llegada de un facultativo en helicóptero 20 minutos después de la alerta: “Puede no alcanzar los estándares de lo que debería ser una asistencia presencial, pero que no deja de ser la atención continuada al paciente que las circunstancia permitían”, esgrime, añadiendo que la misma fue “correcta” y se ajustó “a la lex artis”.

El paciente tiene derecho a que se pongan "todos los medios"

Lo que sí ve la magistrada es una “pérdida de oportunidad”, motivo por el que estima parcialmente la demanda presentada por la familia representada por el abogado Carlos Pérez Parga. No condena al Sergas por el fallecimiento en sí mismo –de ahí que la indemnización se haya minorando con respecto a los 173.944 euros reclamados–, sino que el daño imputable al servicio público es la “pérdida de expectativas de supervivencia”.

¿Habría sobrevivido el paciente si en el PAC lo hubiese atendido desde el minuto uno de forma presencial un médico/a o un enfermero/a? La duda queda ahí y en eso se basa la condena. “Aunque la obligación médica es de medios y no de resultados, el paciente tiene derecho a que se le proporcionen todos los medios [...] adecuados a su padecimiento”, afirma la jueza. “No significa que esa actuación necesariamente hubiera podido evitar el fallecimiento”, concluye, pero queda la “incertidumbre” y la “incerteza” de cuál habría sido el curso clínico evolutivo del enfermo en dicho caso.

El traslado o los antecedentes médicos, otros factores que influyeron Una cuestión en la que incide la jueza en la sentencia es que no cabe atribuir la mala evolución que tuvo el paciente “únicamente” al tiempo transcurrido desde que llegó al PAC de A Cañiza hasta que 19 minutos después fue atendido por el facultativo del 061 que se trasladó hasta allí en helicóptero medicalizado, subrayando que, mientras se esperaba a este profesional, el celador le administró adrenalina y oxígeno. Hay más factores, se considera en la resolución judicial, que “contribuyeron” al resultado final. Uno es el tiempo que tardó el traslado en coche particular desde el lugar donde el sexagenario sufrió las picaduras hasta el ambulatorio: fue de aproximadamente una hora. Otro fueron los “tres minutos previos” de parada cardiorrespiratoria que sufrió el paciente antes de que llegara el facultativo. Y finalmente se destacan los antecedentes médicos del hombre y el tratamiento al que estaba siendo sometido por ello, que, se indica, “son un factor de riesgo para el empeoramiento de la lesión cerebral que se produjo en el síndrome post parada”. La sentencia tiene fecha del pasado 20 de mayo y ya es firme al no recurrir ninguna parte. Además de contra el Sergas, la demanda iba dirigida contra su aseguradora.

