Sen Senra calienta motores con Xabarín para su concierto en Castrelos

Non, non. Non todo é o que parece amigo, hai que pensalo moi ben. Ai, ai... ás veces mete-la pata tío... Si perteneces a la generación Xabarín, probablemente has continuado cantando este mítico tema de Aerolíneas Federales que tantas tardes escuchaste frente al televisor. Todo un clásico con el que Sen Senra ha querido calentar motores de cara a su concierto de este jueves 25 de julio en el auditorio de Castrelos.

A través de su cuenta de X, el vigués Sen Senra, que no ha ocultado durante las últimas semanas su felicidad por tocar en casa y, particularmente en Castrelos, ha colgado un vídeo interpretando el clásico tema "Non todo é o que parece", de los también vigueses Aerolíneas Federales. Una interpretación que inmediatamente transportará al pasado a varias generaciones en cuanto le den al play.

Acompañando esta interpretación, Sen Senra ha colgado también un mensaje para los fans que quieran verlo en directo en Castrelos. "Vigo cuenta atrás... Es ya este jueves... Últimas entradas aquí: https://vigoenfestas.cliqueo.es/es/vigo-en-festas/sen-senra/"

Esta mañana quedaban algo más de 1.000 entradas en la platea para el concierto de Sen Senra. ¿Su precio? Tan solo 10 euros. Aunque para otras actuaciones ya se han agotado, además de para este directo, actualmente también hay pases disponibles y a la venta para el concierto de Luz Casal del 2 de agosto.

Sen Senra desempolva su álbum de la infancia en Vigo donde se crió, "a 4 minutos del auditorio", al que volverá para actuar / FDV

Sen Senra será el primer intérprete vigués -al margen de la Coral Casablanca- en actuar en los conciertos de Castrelos en los últimos 12 años, dándole así finalmente el relevo a Siniestro Total.