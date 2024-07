La llegada del Avlo evidencia los problemas por la doble velocidad del tren entre Vigo y Ourense

El mapa de Galicia a estas alturas del siglo XXI dibuja claros contrastes entre su fachada occidental y el interior, algo que tiene su eco también en las comunicaciones y el ferrocarril. El despegue de la marca Avlo como símbolo de la nueva era de la Alta Velocidad en Galicia no ha hecho más que ahondar en la paradójica situación que vive el tren entre Vigo y Ourense. Entre la primera y la tercera urbe de la comunidad circulan hasta 7 frecuencias “directas” al día. El más rápido –uno de los tres Alvia hacia Madrid– emplea 85 minutos en un recorrido en el que los trenes Avril alcanzan los 300 kilómetros por hora al operar como AVE o Avlo, superando en ambos casos los 100 minutos por las modernas vías del Eje Atlántico y la línea entre Santiago y Ourense. Por otro lado, los regionales que sobreviven por la línea del Miño, con material de hace más de 25 años, cuyo viaje oscila entre los 89 minutos en los “directos” o las dos horas con doce paradas. Dos trazados, dos políticas comerciales, dos tipos diferentes de material rodante... para casi los mismos tiempos y soluciones: ninguna.

La puesta de largo de la marca de bajo coste de Renfe este lunes 22 de julio se saldó con un lleno total en sus 581 plazas y una pequeña incidencia que demoró su salida de Santiago en 15 minutos, aunque finalmente sólo llegaría a Madrid con tres de retraso gracias a sus prestaciones. Bien por su salida a las 5:57 horas, su precio o por los descuentos del programa Verano Joven del Ministerio de Transportes, el público mayoritario de este viaje inaugural eran los menores de 30 años. En algunos de los 12 coches suponían más del 75% del pasaje y se competía por ver quién había conseguido un billete más barato con la gran mayoría de ellos por debajo de los 20 euros, una cantidad acorde a la situación vital de muchos de ellos. Es el caso de Cloe Díaz Costas, viguesa que trabaja en la capital y que trata de regresar a casa “siempre que puede, aunque normalmente está todo lleno o los billetes no bajan de los 80 euros”. El estreno de la nueva marca le ha pillado por sorpresa aunque celebra su franja horaria, ya que ésta le permite ir a trabajar directamente los lunes sin tener que viajar la noche anterior.

Tren de la serie 594 que circula como Regional entre Ourense y Guixar, ayer, antes de partir. // V. Currás

Entre los 125 viajeros con billetes desde Vigo –en Pontevedra subirían 67 y en Vilagarcía, 32– había una misma sensación de extrañeza al descubrir que el color morado del exterior no era la única novedad en la serie 106. A las ya conocidas filas con 3+2 asientos o el duro “acolchado” de las butacas se sumaba la eliminación del coche-cafetería para lograr un mayor aforo y menores precios. De esta manera los viajeros deambularon a lo largo del convoy buscando las máquinas de autoventa que apenas ofrecían algunos refrescos, galletas y patatillas, sin un triste café que echar al cuerpo pese a salir de madrugada, y aceptando únicamente el pago con tarjetas de crédito en ellas.

Cloe Díaz, en el interior del Avlo. // V. C.

Con la llegada a Santiago de Compostela llegarían los primeros rayos de luz junto a la enorme luna llena, el lento embarque de 182 pasajeros y una incidencia en el cambio de cabina que demoró en 15 minutos la salida de la estación hacia el sur. El propio personal de Renfe reconoce que los trenes están “mucho más rodados” que en mayo, cuando la combinación con las obras de Chamartín provocaba retrasos en cascada. Pese a ello, todos los viajes cuentan con un mecánico en la cabina para solventar posibles incidencias como la de hoy. En esta ocasión los motores y baterías de la otra locomotora no arrancaron correctamente y se optó por “reiniciar” todos los sistemas, despertando con su alarma a quienes buscaban en las bandejas una almohada con la que afrontar las tres horas de viaje que aún había por delante. Entre el pasaje se entremezclaban decenas de peregrinos, familias y hasta políticos como la secretaria xeral del Partido Popular de Galicia, Paula Prado. “Se suponía que estos trenes iban a ir más rápido...¿no?”, comentaban algunos pasajeros en medio del apagón, aún en la capital gallega. A las 7:20 horas se reemprendía la marcha hacia Ourense para recuperar parte del tiempo perdido, alcanzando picos de hasta 304 kilómetros por hora en vías de ancho ibérico. Tras el paso por una concurrida estación de Empalme y el cambiador de Taboadela, el viaje inaugural ganaría tiempo hasta llegar a Chamartín a las 10:35 horas.

Vista del río Miño y Monção al paso por Salvaterra. // E. García

Hortensia Fernández y Yolanda Barros en el Regional. // V. Currás

Un “Exprés” de dos horas

La demanda de una conexión entre Vigo y Madrid a primerísima hora está más que justificada al comprobar los precios de los dos primeros vuelos de Iberia y Air Europa entre Peinador y Barajas ayer lunes: hasta 280 euros por billete para las últimas butacas disponibles frente a los 70 de tope en la low cost de Renfe. Sin embargo, el tren no solo es usado para viajar más allá del Padornelo. Las tarifas promocionales de 7 o 9 euros también atraen a pasajeros en recorridos internos, que ven estos servicios comerciales de casi 600 plazas como el salvavidas a la paupérrima situación del tren convencional en el sur gallego.

Mientras cientos de turistas y emigrados se apelotonan para tomar alguno de los trenes de Alta Velocidad hacia Madrid –de los S-130 a los flamantes S-106 de este año– unas 40 personas se embarcan en el Regional Express que partirá a las 10:05 horas y llegará a Guixar en 120 minutos. En sus dos coches sobresalen dos perfiles muy por encima del resto: el de los menores de 25 años y el de los mayores de 60. Y es que el tren se ha convertido en un refugio solo para aquellos que no pueden (o quieren) usar el coche, no para el público general. Así lo relatan Hortensia Fernández y Yolanda Barros, alumnas del Máster en Necesidades Especiales de la Universidade de Vigo que solamente regresan a su ciudad natal cada quince días por la “malísima” conexión vigente. “No hay alternativa, el autobús tarda mucho y el horario en el tren es a las 10 de la mañana o por la noche”, explica la primera, denunciando que en caso de tener un imprevisto el importe puede crecer hasta los 40 euros. “No entiendo que pasa con Ourense, es una incógnita y no tiene sentido” añade su compañera mientras certifica que “te pones en Madrid si te pones exquisito” en el mismo tiempo.

El viaje en el tren de la serie 594 –creada en 1997 y reformada recientemente para usarse en servicios turísticas– no es mucho peor que en el ya famoso Avril. Aunque carece de enchufes, el espacio en sus mesas o sus butacas ganan por goleada al del convoy fabricado por Talgo. Y aunque el traqueteo por la decimonónica línea del Miño recuerda a las vibraciones que tiene el otro al doble de velocidad, el paisaje de la frontera con Portugal a través de los embalses de Feiría o Castrelo do Miño lo compensa. En las estaciones intermedias de Ribadavia, Arbo, As Neves o Salvaterra se suman otra decena de viajeros hacia Vigo, si bien la pérdida de frecuencias ha hecho que muchos ya no opten por el tren para esta ruta.

El Tren Regional Diésel –cuyo olor se deja notar desde antes de arrancar– completa los 131,4 kilómetros en dos horas exactas, apenas cinco más de los empleados por el Avlo inaugural en los 182,1 kilómetros por Santiago. Uno, a 300 por hora y como principal arma contra la competencia. El otro, sin pasar de los 140 en todo el trayecto y relegado en las vías. La vía por Guillarei logra vencer al AVE en algunas frecuencias como la de las 7:20 de la mañana, en 1:28 horas. Y aunque los Avril debían reducir a poco más de 70 minutos el viaje por el norte, estas mejoras no llegarán hasta octubre.

El caos tarifario: de los bonos “gratis” a los billetes por 40 euros Los precios móviles en AVE y Alvia contrastan con las pocas frecuencias de Media Distancia, las incluidas en los abonos recurrentes Para ir en tren entre las dos principales ciudades del sur de Galicia hay casi tantas tarifas posibles como nombres para el servicio elegido: Alvia, AVE, Avlo, Regional Exprés o Media Distancia. Y con ellos, una evidente falta de planificación en los horarios y tarifas. Si bien en sentido este hay varias frecuencias para llegar a las 7:41, 8:10 y 8:49 horas; el coste de cada una oscilará entre los 9 euros de precio base para el Avlo, los 12,30 de las plazas sinergiadas con el tren a Barcelona o los precios “a demanda” del AVE a Madrid. En caso de usar los abonos recurrentes de Media Distancia el coste sería una fianza de 20 euros a cambio de viajes ilimitados durante un cuatrimestre. En resumen, todo un rompecabezas para un trayecto que se puede realizar en 60 minutos por autovía sin mayor problema que los baches que la pueblan. Hacia la ciudad olívica, pese a contar con el campus principal de la universidad y triplicar en población a la otra, es imposible llegar antes del mediodía, cuando se suceden el ya citado Regional Exprés y el primer Alvia desde Chamartín. En las siguientes ocho horas solo los servicios comerciales desde la capital ofrecen billetes por cifras superiores a los 30 euros. Y el esperpento llega con las últimas frecuencias de la jornada: un Avlo a las 19:53 horas y el solapamiento en siete minutos (21:44 y 21:51) del último Media Distancia y el AVE vigués, que llegan casi a la vez a las estaciones de Urzáiz y Guixar. Si para los que viven a caballo entre ambas urbes resulta complicado encajar sus rutinas en esta amalgama de nombres, es lógico pensar que el resto de los ciudadanos sea una utopía usar el ferrocarril por el mismo trazado que Curros Enríquez bendecía con su poema en 1885. Es por ello que desde los colectivos de usuarios y ferroviarios se reclama con urgencia que la “revolución” prevista este otoño con el despliegue total de los Avril se busquen soluciones. Actualmente los Alvia hacia A Coruña cuentan con plazas sinergiadas como Avant, reforzando la oferta en el corredor que nutre a Santiago. La implantación de estas políticas comerciales permitiría mejorar el servicio público, incrementar la eficiencia de los trenes en la parte final de su itinerario y corregir el desequilibrio con el resto de la comunidad.

