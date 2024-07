Homenaje a los custodios de la cultura popular de Lavadores

En los años de posguerra se le podía ver danzando junto a su padre en las fiestas de Santa Cristina y lo cierto es que causaban sensación, puesto que se les daba excepcionalmente bien. Su vida no fue fácil, pues siempre se definió como “unha pobre do barrio”, y es que su madre falleció cuando ella apenas tenía ocho años y su padre era marinero, pero pese a la dureza de aquellos tiempos, cualquier ocasión era aprovechada para la fiesta y la alegría, lo que era sinónimo de bailar, un gusto que ella adquirió desde que era muy jovencita.

Junto al gaitero Maximino Souto, Rosiña Fernández, también conocida como Rosiña do Mariñeiro, será una de las vecinas a las que la Irmandade de Festas de Santa Cristina hará entrega esta tarde de uno de los “Chapeus de Honra”, una iniciativa que se celebra por primera vez este año y que pretende rendir tributo a los custodios de la cultura popular de Lavadores. El homenaje ha cogido por sorpresa a los propios protagonistas y según afirma Yolanda, hija de Rosiña, “cando me contaron que querían facerlle esta homenaxe á miña nai, quedei sorprendida, porque nunca contei con que fora pasar, aínda que si é certo que máis dunha vez pensei en que sería bonito que antes de que morrera puidera sentir que se lembran dela. Para min, o feito de poñer en valor que as mulleres tamén fixeron pola nosa cultura e por promocionala, é moi importante, e eu son o que son e bailo como bailo porque teño a música metida no corpo grazas a quen teño de nai, está nos meus xenes e estou moi orgullosa dela”.

Con el paso de los años, Rosiña do Mariñeiro participó en concursos de baile haciendo pareja con Pepe Melitón y así llegó a ganar el primer premio en la Festa da Carballeira de A Guía. Con la llegada de la democracia, esta vecina de Lavadores dejó un legado fundamental, puesto que empezó a impartir clases de baile gallego en asociaciones vecinales y en colegios, tales como el Valle-Inclán, Lope de Vega, Pombal o Paraixal, además de fundar el grupo Froles Novas.

O feito de poñer en valor que as mulleres tamén fixeron pola nosa cultura e por promocionala é moi importante

Por su parte, Maximino Souto aseguró que esta es una buena iniciativa, puesto que considera que “as homenaxes hai que facelas en vida. É un recoñecemento a unha traxectoria que eu non agardaba e está ben”. En su caso, cuenta que su vínculo con la música tradicional dio comienzo cuando tenía 30 años y participó en la fundación de Os Ventos de Comesaña: “Daquela ninguén sabía tocar nada, pero comezamos con esta agrupación e logo xunteime con outros gaiteiros e tocabamos en Matamá. Logo coñecín a Juanjo e a Manolo, ensaiabamos nunha perruquería e acabamos formando Tronada. Nos anos 90 chamáronme para dar clases en Matamá, en Lavadores tocabamos na rondalla e estiven na casa de Ricardo Portela (figural capital de la gaita gallega del siglo XX) en dúas ocasións, onde toquei varias pezas con el”, recuerda Maximino.

Desde la organización pusieron en valor que Souto “soubo transmitir aos seus alumnos o amor polo noso instrumento e moitos dos seus discípulos hoxe en día lideran grupos de moita sona na nosa terra”. A este respecto, el secretario de la Irmandade de Festas de Santa Cristina, Álvaro Caride, destacó que la idea de los “Chapeus de Honra” para continuar enriqueciendo las fiestas patronales se enmarca dentro de “un dos nosos obxectivos clave: recuperar a memoria identitaria de Lavadores, non só a danza de Damas e Galáns, senón tamén esa memoria viva da nosa parroquia”.

Suscríbete para seguir leyendo