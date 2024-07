La familia de varios heridos del atropello múltiple en Vigo denuncia que el nonagenario sigue conduciendo

El pasado 7 de julio, un atropello múltiple en una terraza de Rosalía de Castro de Vigo rozó la tragedia. Afortunadamente, solo hubo que lamentar heridos. Fueron 12 personas las que sufrieron lesiones después de que un conductor de 95 años al volante de un Volkswagen Golf automático irrumpiese en la acera y golpease varias mesas exteriores del restaurante La Aldeana.

Tras lo ocurrido, la Policía Local dirigió un informe a la DGT para pedir que el automovilista fuese sometido a una revisión psicotécnica para acreditar si está en facultades físicas o psíquicas para conducir.

Ayer, dos semanas después, el familiar de cuatro de los heridos, el abogado vigués Nacho Amoedo, realizó una publicación en Facebook en la que denuncia que, pese a lo ocurrido, el nonagenario sigue conduciendo. “Algo falla cuando un anciano, que ha lesionado a 12 personas hace 15 días, y del que la Policía Local ha hecho los trámites necesarios para que le hagan un psicotécnico extraordinario, siga conduciendo. A no ser que lo haya superado, entonces me callo. Ah, no me callo, no”, escribió, afeando a continuación que el automovilista ni siquiera se haya “interesado” por la “salud” de los afectados.

En el accidente resultaron heridos dos hermanos, una tía de 93 años y una sobrina del letrado, que avanzó que valoran poner una denuncia, ante las lesiones sufridas por sus allegados, para que el juzgado investigue el siniestro y se valore la retirada cautelar del carné al conductor.