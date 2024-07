La Audiencia se inclina a condenar a los bancos en los casos de ciberestafas

La banca electrónica y las compras online han disparado las ciberestafas. Tras el mal trago de ver como los ahorros se han visto mermados por la acción de los delincuentes, los pasos que deben dar los afectados son informar al banco, denunciar policialmente y requerir que se les restituya dicha cuantía. Pero en ocasiones las entidades se niegan a hacerlo. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, fue pionera en 2021 al dictar la primera sentencia en Galicia que condenaba a un banco a restituir 19.632 euros sustraídos a una clienta. Y aunque no hay ningún aluvión de pleitos, en las resoluciones dictadas desde entonces la mayoría de juzgados unipersonales y esta sección que resuelve recursos de apelación civiles dan la razón a los usuarios. Porque en esta materia hay una responsabilidad “cuasi objetiva” de la entidad proveedora del servicio de pago: solo se le exime si acredita una actuación fraudulenta o una negligencia grave del ciudadano. Algo que no suele ocurrir a la luz de las sentencias emitidas, en las que, además, los jueces avisan de que los bancos, como depositarios del efectivo de sus clientes, “han de extremar la precaución” al comprobar la identidad de quienes hacen operaciones “sobre tales depósitos”.

Tres transferencias bancarias fraudulentas

La Sección Sexta, precisamente, acaba de confirmar una sentencia que, hace casi dos años, condenó al Banco Santander a abonar a un matrimonio los 47.638 euros que unos ciberdelincuentes les sustrajeron en 2015 a través de tres transferencias fraudulentas. Los magistrados, en un fallo que aún se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, son claros. “[...] el hecho de que se realice una transferencia por quien no es el titular de la cuenta supone un incumplimiento contractual que implica, una vez probado el hecho, una alteración del principio de la carga probatoria a favor de aquel, correspondiendo a la entidad bancaria acreditar, si entiende que carece de responsabilidad por ser de su cliente, la conducta negligente del titular ordenante, de ordinario, por incumplir su obligación de adopción de medidas para proteger la información que permite emitir la orden correspondiente, circunstancia que no ha ocurrido en este caso”, afirman.

La sala desestima así la apelación que había planteado el banco, que, entre otros alegatos, esgrimía que las empleadas actuaron con la “diligencia” debida. No lo ve así la Audiencia, que da la razón al matrimonio, representado por el abogado vigués Carlos Pérez Parga, indicando, por ejemplo, como las propias trabajadoras admitieron que, tras “identificar” al cliente por el teléfono, no “consideraron conveniente” comprobar si los correos electrónicos desde los que se cursaron las órdenes de transferencia “correspondía con el que figuraba en su base de datos”, terminando por confirmar como efectivamente ese email no era el que tenían en sus registros.

Otra cuestión importante debería haber alertado a la entidad. Porque “no consta” que ese cliente “hubiera operado del mismo modo con anterioridad”: el contenido de los correos era sospechoso, al hablarse en ellos “de una operación de compra de la que desconocemos dato alguno”, “y lo propio ocurre con el destino de las transferencias y su elevado importe”.

Cuatro compras en Cataluña en apenas media hora

Esta sentencia tiene fecha del 12 de julio. Otra resolución reciente de la Sección Sexta fue emitida el 2 de mayo. El demandante reclamaba el reintegro de 5.917 euros que fueron retirados de su cuenta corriente por compras fraudulentas realizadas con su tarjeta de crédito en apenas media hora en comercios de Cataluña. Lo curioso de este caso es que la propia entidad le avisó por SMS del posible fraude, ante lo cual el hombre lo notificó de inmediato, dio de baja la tarjeta, presentó denuncia policial y acudió a la entidad para que se le restituyese el dinero.

Pese a que el cliente dio todos los pasos correctos, el banco se negó a reponer dicha cuantía. Un juzgado civil primero y la Sección Sexta ahora lo condenan a hacerlo. Al no acreditar una negligencia grave del usuario, corresponde a la entidad “asumir el perjuicio económico causado al actor por la utilización indebida y no autorizada por tercero/s desconocido/s de la tarjeta de crédito”.

