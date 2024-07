Protección solar desde la cabeza... hasta la planta de los pies

La llegada del verano, las altas temperaturas y los días de playa y piscina incrementan el tiempo de exposición al sol. Y con ello aumenta la demanda de cremas y productos protectores. “El sol es el primer factor de envejecimiento de la piel”, advierte Yusi, de la farmacia Viéitez López ubicada en la calle de Nicaragua. Y el problema en esta época no está solo en las quemaduras, sino también las infecciones de orina o las picaduras de mosquito. Por ello, como cada año las boticas de Vigo se preparan para atender un aumento de consultas dermatológicas relacionadas con la exposición solar y la humedad. Pese a lo avanzado del mes de julio, por el momento no han apreciado un incremento notable debido a la llegada tardía del verano.

Yusi explica que, en lo relativo a las infecciones, no ha habido grandes cambios este año. “No he notado gran diferencia. Las infecciones típicas como el herpes vírico continúan presentes”, afirma. Las picaduras de mosquito son frecuentes y los clientes suelen recurrir a corticoides para aliviar el malestar. La farmacéutica, por otra parte, recomienda no mantener el bañador mojado demasiado tiempo para prevenir las infecciones de orina y sugiere el uso de arándanos rojos como medida preventiva. “Al primer síntoma es mejor acudir a la farmacia para evitar que se necesiten antibióticos”, aconseja.

Bebés y personas mayores

Las afecciones dermatológicas son “normales todos los años”, indica Paula, de la farmacia José Luís Charro, quien insiste en la importancia de la protección solar diaria y el uso de gorros. Advierte de que a los bebés menores de un año “no se les debe exponer al sol” y avisa también de la especial cautela que deben tener las personas mayores, sobre todo las que padecen de queratosis actínica: manchas o parches de piel escamosos en la capa superior de la dermis producidas por la exposición continuada sin protección al sol durante años.

Vanesa Termes, de la farmacia Vanesa Termes Liz, en el Alcampo de Coia, comenta que el verano ha llegado más tarde de lo habitual, por lo que aún no han notado un incremento sustancial en las consultas por quemaduras. También destaca que hay “mucha más concienciación” sobre la protección solar. “La gente se cuida más. El sol oxida y, sobre todo las mujeres, están más pendientes por el tema de las arrugas y el cáncer”, explica. Los productos más vendidos son los protectores solares de alta eficacia y ella recomienda también protectores naturales orales que protejan las células desde el interior.

También para pieles oscuras

Yusi insiste en la importancia de usar protectores solares de farmacia que cumplan los requisitos, de marcas como Avene o Isdin: “Recomendamos fotoprotectores más altos, incluso para las pieles más oscuras, el sol es cada vez más potente. Hay que aplicarlos cada 20-30 minutos y cada vez que se entre al agua”. Y sugiere el uso de cápsulas solares de Heliocare para quienes tengan manchas o les preocupe el envejecimiento de la piel.

Para minimizar el daño solar, esta boticaria cita asimismo el uso de “camisetas y pantalones largos y ligeros que permitan la circulación del aire”. Para contrarrestar las picaduras de mosquitos, menciona los corticoides y pulseras repelentes. Y enfatiza la importancia de mantenerse hidratado bebiendo agua.

Evitar la desinformación

Vanesa Termes Liz advierte sobre la desinformación en la aplicación de productos solares. “Los sprays no son recomendables y los aceites se absorben muy rápido, por lo que hay que aplicar una gran cantidad y extenderlos bien. El gel o la crema son lo mejor”, aclara.

Las quemaduras son, sin duda, una preocupación común. Muchos clientes llegan con la piel enrojecida por el calor. “Les proporcionamos aftersun e hidratación. Si la quemadura es fuerte, recomendamos visitar al médico de cabecera para un tratamiento adecuado”, sugiere Yusi. En casos graves, cuando ya hay ampollas y fiebre, Paula, de la farmacia José Luís Charro, aconseja tratar la piel con cremas regeneradoras y evitar la exposición solar hasta la total recuperación.

El Colexio de Podólogos de Galicia (COPOGA) se suma a las recomendaciones poniendo énfasis en los pies: “Es fundamental echarse protección solar en el dorso de los pies, para evitar quemaduras”. Y es que en la planta de los pies puede detectarse un cáncer llamado melanocarcinoma lentiginoso acral. Aunque representa solo el 1% de todos los melanomas, esta enfermedad supone el 80% de las muertes relacionadas con este tipo de cáncer por su agresividad y diagnóstico tardío. Por ello, recomiendan visitar al podólogo al menos una vez al año para un diagnóstico precoz.

En definitiva y pese a la mayor concienciación, las farmacias subrayan la importancia de la prevención y la protección solar durante el verano.

Suscríbete para seguir leyendo